تكنولوجيا: جوجل تعتمد على TSMC لإنتاج رقاقة Tensor G5 المخصصة لهواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط جوجل لتغيير خطط إنتاج شريحة Tensor G5 المخصصة لهواتف Pixel من سامسونج إلى TSMC.

إتجهت شركة جوجل خلال الفترة الماضية إلى إستخدام رقاقات مخصصة لهواتف Pixel على غرار إسترايجية ابل في دعم هواتف الأيفون بشرائح الشركة الخاصة.

ولقد كانت سلسلة Pixel 6 أولى إصدارات جوجل المميزة بمعالجات الشركة الخاصة التي تعرف ب”Tensor” والتي ترتكز على عملية تصنيع سامسونج المستخدمة في سلسلة معالجات Exynos بدقة تصنيع 5 نانومتر.

ولقد إستمرت إستراتيجية جوجل في سلسلة Pixel 7 التي جاءت أيضاً برقاقة Tensor التي ترتكز على عملية تصنيع سامسونج.

أيضاً من المتوقع أن تستمر جوجل في دعم سلسلة Pixel 8 بمعالجات Tensor، إلا أن أحدث التقارير توضح خطط جوجل لتغيير إعتمادها على عميلة تصنيع سامسونج لتبني عملية تصنيع TSMC في رقاقة Tensor G5 المخصصة لإصدارات 2025.

ولقد أوضحت تفاصيل جاءت من 9to5Google أن خطط جوجل الأولى إستهدفت تطوير رقاقة Tensor مخصصة لأجهزة الشركة العام المقبل، والتي أشير إليها برمز “Redondo”، إلا أن بعض العقبات التي واجهت الشركة أدت إلى تأخر عملية الإنتاج.

كما أشار التقرير الجديد إلى أن جوجل قد تعتمد على TSMC لإنتاج رقاقة Tensor G5، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الرقاقة تأتي بدقة تصنيع 3 نانومتر، على أن تأتي بتقنية Fan-Out مدمجة التي تعمل على زيادة كفاءة إستهلاك الطاقة.

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