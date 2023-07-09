تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر سلسلة Galaxy Tab S9 في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل أسعار إصدارات سامسونج الجديدة من أجهزة Galaxy Tab S9 في السوق الأوروبي.

ينطلق حدث “Galaxy Unpacked” في 26 من يوليو لكشف النقاب عن عدد من أجهزة الشركة التي تتضمن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، وسلسلة ساعات Galaxy Watch 6 الذكية إلى جانب سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9.

وقبل إنطلاق الحدث سلطت التسريبات الضوء على سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية من جديد، حيث أوضحت التسريبات تفاصيل أسعار الأجهزة في السوق الأوروبي.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي جهاز Galaxy Tab S9 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 929 يورو، كما يتوفر نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1049 يورو.

أيضاً ينطلق جهاز Galaxy Tab S9 Plus بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1149 يورو، بينما يتوفر Galaxy Tab S9 Ultra بسعر 1369 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، وتشمل هذه الأسعار إصدارات WiFi فقط من السلسلة.

يذكر أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy Tab S9 برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، كما تتميز بعدد 4 من المكبرات الصوتية، وتأتي ميزة إستشعار البصمة إختيارية.

كما تتميز الأجهزة بشاشة AMOLED بجودة عرض WQXGA+، وتدعم قلم S، أيضاً تتميز الأجهزة بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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