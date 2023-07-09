تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم Honor MagicPad وملحقات الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز Honor MagicPad في صور مسربة إستعرضت تصميم وألوان الجهاز اللوحي، والملحقات المقدمة من Honor لهذا الإصدار.

أكدت Honor في تفاصيل سابقة على أن جهاز Honor MagicPad يأتي بأفضل المواصفات التي قدمت في الأجهزة اللوحية، وقبل الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار كشفت أحدث الصور المسربة نظرة عن تصميم الجهاز.

وتكشف الصور المسربة عن أن MagicPad يضم كاميرة بتصميم أقرب لكاميرة الهواتف الذكية، كما يأتي الجهاز بجميع الملحقات المتوقعة لجهاز لوحي مميز من إصدارات 2023.

من جانب أخر تخطط Honor للإعلان خلال الحدث المرتقب عن ساعة Honor Watch 4 الذكية، وشاشة Smart Screen 5 الذكية إلى جانب الجهاز اللوحي، ولقد أشارت الإعلانات التشويقية السابقة إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بحجم شاشة 13 إنش.

كما يظهر MagicPad في الصور المسربة بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، أيضاً يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض 2.8K، كما تكشف الصور عن ألوان الجهاز اللوحي الذي يتوفر باللون الأزرق، والرمادي وأيضاً اللون الذهبي.

أيضاً تقدم Honor مع لوحة مفاتيح مخصصة للجهاز اللوحي لتحويل الجهاز لنمط جهاز الحاسب، كما يدعم الجهاز قلم S، إلا أن التسريبات لم تؤكد على أن الملحقات ستكون في محتوى صندوق الجهاز اللوحي.

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