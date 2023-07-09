شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 علامات تحذير تخبرك أنه يتم تعقب هاتفك الأيفون.. كيف تعرفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي جميع الأجهزة والبرامج تقريبًا على مكونات مراقبة وتتبع مضمنة فيها، وعلى الجانب الإيجابي ، يمكن أن يساعد هذا المستخدم في تحقيق أقصى استفادة من التطبيق وميزاته، ومع ذلك ، يمكن أن يعني هذا أيضًا أنه يمكن لأي شخص مراقبة هاتفك ومتابعة جميع أنشطتك.

ويتراوح هذا من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ونشاط المتصفح والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات، وفي معظم الحالات، يتم ذلك في شكل برامج تجسس، وهو نوع من البرامج الضارة المستخدمة لمراقبة نشاط الجهاز عن بُعد.

وسيختلف ما يمكن لمجرم الإنترنت الحصول عليه من مراقبة هاتفك اعتمادًا على نوع برنامج المراقبة المستخدم، وقد يتمكن المهاجم ، على سبيل المثال، من رؤية ما تتصفحه عبر الإنترنت أو من تتصل به ، ولكن قد لا يتمكن من رؤية رسائلك.

وقد تكون هناك حاجة إلى بعض مراقبة التطبيقات، مثل تثبيت أدوات الرقابة الأبوية للسلامة ، والتي قد تتضمن ميزات مثل مشاركة الموقع أو التحكم عن بعد، وما إلى ذلك، ولكن ماذا يحدث إذا كان مهاجم ضار يتتبع هاتفك؟

لا يمكن للمستخدم غير المصرح له تتبع هاتفك دون الوصول فعليًا إلى جهازك، إلا إذا قمت بأي مما يلي:

- ثبت تطبيقًا ضارًا دون قصد من متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية.

- شارك بيانات الاعتماد الخاصة بك من خلال حملة خداع للتصيد الاحتيالي.

- تم استخدام برنامج جهاز قديم لفترة طويلة (مثل عام أو أكثر).

كيف تعرف ما إذا كان شخص ما يتتبع هاتفك

هناك خمسة مؤشرات يجب أن تكون على دراية بها، وفقًا للخبراء في موقع Makeuseof:

- تطبيقات غير معروفة

ابحث عن التطبيقات التي لا تتذكر تنزيلها، فعادةً ما تقوم البرامج الضارة بتنزيل المزيد من الأدوات للمساعدة في مراقبة الجهاز واستخراج المزيد من المعلومات، لذلك إذا اكتشفت تطبيقًا غير معروف على هاتفك ، فاعتبره علامة حمراء، وحاول إجراء بعض الأبحاث على التطبيق لمعرفة ما إذا تم الإبلاغ عن خطورة التطبيق، وإذا كنت تشعر بعدم الأمان ، فاحذفه على الفور.

- الاستخدام المفرط للبيانات الخلفية

يساعد مراقبة استخدام بيانات الخلفية بانتظام لهاتفك على معرفة ما اذا كنت في خطر، فإذا كانت أعلى بكثير من استخدامك العادي ، فمن الجيد التحقق مما يستخدم معظمها، وتحقق أيضًا من عدم تمكين نقطة اتصال نشطة. إذا قمت بذلك ، فتحقق مما إذا كان لديك أي أجهزة غير مصرح بها متصلة.

- سجل المتصفح غير متطابق

يحتاج المستخدمون أيضًا إلى التحقق بانتظام من محفوظات المستعرض الخاصة بهم بحثًا عن إدخالات لا تتعرف عليها ، حيث قد يشير ذلك إلى أنك مصاب ببرنامج تجسس، وقد يحاول مجرمو الإنترنت تحميل مواقع التصيد الاحتيالي أو البوابات الغازية الأخرى عن بُعد حتى يمكن تثبيت برامج التجسس أو القيام بأعمال غير مشروعة أخرى عبر هاتفك.

- استنزاف البطارية

قد يشير استنزاف البطارية المفاجئ على هاتفك إلى تثبيت برنامج تجسس على هاتفك لأنه غالبًا ما يستنزف البطارية أثناء تشغيلها في الخلفية، ومن الأفضل التحقق من التطبيقات والتنزيلات في الخلفية للتحقق من أن كل شيء على ما يرام.

- إعادة تشغيل غير طبيعية

قد تعني إعادة التشغيل غير الطبيعية أن هناك مشكلة في الجهاز ولكن من الأفضل أن يتم فحصها بواسطة خبير لاكتشاف سبب حدوثها، وإذا لم تكن لديك أية مشكلات في الأجهزة، فقد تعمل البرامج الضارة على جهازك.