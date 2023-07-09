شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء اختبار روبوت الدردشة الطبى الخاص بجوجل فى المستشفيات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختبار Med-PaLM 2 من جوجل، وهي أداة ذكاء اصطناعي مصممة للإجابة على الأسئلة حول المعلومات الطبية، في مستشفى Mayo Clinic للأبحاث من بين آخرين منذ أبريل، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ويعد Med-PaLM 2 هو البديل من PaLM 2، والذي تم الإعلان عنه في جوجل I / O في مايو من هذا العام، حيث أن PaLM 2 هو نموذج اللغة الذي يقوم عليه جوجل Bard.

وذكرت وول ستريت جورنال أن رسالة بريد إلكتروني داخلية رأتها تقول إن جوجل تعتقد أن نموذجها المحدث يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في البلدان ذات "الوصول المحدود إلى الأطباء"، وتم تدريب Med-PaLM 2 على مجموعة منسقة من عروض الخبراء الطبيين، والتي تعتقد جوجل أنها ستجعلها أفضل في محادثات الرعاية الصحية من روبوتات الدردشة العامة مثل Bard وBing وChatGPT.

وتشير الورقة أيضًا إلى البحث الذي نشرته جوجل للعامة في مايو (pdf) يوضح أن Med-PaLM 2 لا يزال يعاني من بعض مشكلات الدقة التي اعتدنا بالفعل على رؤيتها في نماذج اللغات الكبيرة، وفي هذه الدراسة، وجد الأطباء عدم دقة ومعلومات غير ذات صلة في الإجابات التي قدمها Med-PaLM و Med-PalM 2 من جوجل مقارنة بالأطباء الآخرين.

ومع ذلك، في كل المقاييس الأخرى تقريبًا، مثل إظهار دليل على التفكير، أو الإجابات المدعومة بالإجماع، أو عدم إظهار أي علامة على الفهم الخاطئ، كان أداء Med-PaLM 2 أكثر أو أقل من الأطباء الفعليين.

وذكرت WSJ أن العملاء الذين يختبرون Med-PaLM 2 سيتحكمون في بياناتهم، والتي سيتم تشفيرها، ولن تتمكن جوجل من الوصول إليها.