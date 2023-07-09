تكنولوجيا: Harman Kardon تكشف عن أجهزة Aurora Studio 4 وGo+Play 3 وأيضاً Luna

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Harman Kardon النقاب عن أحدث إصدارات الشركة من المكبرات الصوتية اللاسلكية التي تتضمن Aurora Studio 4 وGo+Play 3 وأيضاً Luna.

في الذكرى 70 لتأسيس شركة Harman Kardon قدمت الشركة ثلاثة من المكبرات الصوتية الذكية المميزة بتقنية البلوتوث.

ويتميز جهاز المكبر الصوتي Aurora Studio 4 بتصميم من مواد معاد تدويرها للمرة الأولى في منتجات Harman Kardon.

كما يتضمن الجهاز محرك bass في الجزء السفلي بحجم 132مم، مع 6 من المحركات المميزة بتصميم مصفوف، وتؤكد الشركة على أن المحركات تدعم إنتاج صوتيات بأعلى دقة ووضوح، كما تتضمن قاعدة الجهاز عدد 324 من الكريستالات التي تعمل على إنتاج عرض ضوئي مميز يتزامن مع الموسيقى.

أيضاً قدمت Harman Kardon مكبر Go+Play 3 الصوتي بتقنية البلوتوث، وتصميم قياسي نصف دائري، كما صمم المكبر الصوتي من النسيج والألومنيوم، كما تتميز اللوحة العلوية بتصميم زجاجي بخاصية اللمس.

ويأتي المكبر الصوتي بمشغلات صوتية ثلاثية الإتجاهات، أيضاً يضم محرك bass في الجزء السفلي، وتستمر البطارية في هذا الإصدار إلى 8 ساعات من التشغيل، مع ميزة المعايرة التلقائية لمحيط المكبر الصوتي لأفضل آداء في الصوتيات، كما يأتي الآداء الأفضل بإقران اثنان من وحدات المكبر الصوتي.

أيضاً يأتي مكبر Harman Kardon Luna الصوتي بتصميم محكم صغير الحجم وتقنية البلوتوث، ويتميز المكبر الصوتي بعمر تشغيل 12 ساعة، ويدعم معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يمكن إقتران اثنان من وحدات المكبر الصوتي لدفع صوتيات بنظام ستريو..

الأسعار

يتوفر مكبر Aurora Studio 4 بسعر 360 دولار

يتوفر مكبر Go+Play 3 الصوتي بسعر 380 دولار

يتوفر مكبر Harman Kardon Luna الصوتي بسعر 195 دولار.

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