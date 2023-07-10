شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتدام معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج بعد إطلاق Threads.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المعركة بين إيلون ماسك، الذي يدير تويتر، و مارك زوكربيرج الذي يقود ميتا، أكثر حدة بعد أن أطلقت ميتا تطبيق ثريدز المنافس لتويتر، ويحتدم التنافس بين الاسمين الكبيرين في صناعة التكنولوجيا بعد اتهام ماسك، لمارك زوكربيرج بتوظيف نفس الموظفين الذين طردتهم من الشركة والتهديد بمقاضاة ميتا.

في تحول مفاجئ للأحداث اتهم محامي إيلون ماسك شركة ميتا، الشركة الأم لـ "فيسبوك" ، بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تم تسريحهم بعد استحواذ "ماسك" على المنصة.

وتأتي هذه المزاعم بعد فترة وجيزة من إطلاق ميتا لتطبيقها المستند إلى النصوص المسمى Threads، حيث أرسل محامي ماسك، أليكس سبيرو، رسالة وقف وكف إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، مدعيا أن الشركة وظفت "العشرات من موظفي تويتر السابقين" لإنشاء تطبيق "مقلد".

وتزعم الرسالة أيضًا أن بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون لديهم إمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بـ تويتر، مما يشير إلى أنهم ربما احتفظوا بوثائق تويتر والأجهزة الإلكترونية بشكل غير صحيح.

وعبر موقع تويتر عن مخاوف جدية بشأن "الاستيلاء غير القانوني" المزعوم لشركة ميتا على أسرارها التجارية وملكيتها الفكرية.

وعلى الرغم من وجود تقارير عن موظفين سابقين في تويتر كانوا جزءًا من ميتا، إلا أنه من الواضح أنه لا أحد منهم يعمل حاليًا على Threads، كما ذكر مدير الاتصالات في ميتا آندي ستون.

وذكر تقرير Business Insider سابقًا أن عددًا قليلاً من موظفي تويتر السابقين انضموا إلى ميتا.

عندما تولى إيلون ماسك إدارة تويتر، اضطر إلى التخلي عن حوالي 80 في المائة من الموظفين، مما يعني أن معظمهم فقدوا وظائفهم.

وانتقلت القوى العاملة من 7800 شخص إلى أقل من 600 مهندس، اعترف ماسك بأنه كان قرارًا صعبًا ومؤلمًا تسريح الكثير من الموظفين.

منذ أن استحوذ ماسك على تويتر، خضعت المنصة للعديد من التغييرات المثيرة للجدل، بما في ذلك عدد أقل من قواعد الإشراف على المحتوى وإدخال عملية تحقق مدفوعة.

وبحسب ما ورد أتاح الوضع الفوضوي في تويتر فرصة لموظفي ميتا لتطوير تطبيق منافس، وفقًا لصحيفة The New York Times.

تم إطلاق تطبيق الجديد الجديد رسميًا، وبحسب ما ورد حصل على حوالي أكثر من 70 مليون اشتراك خلال الـ 72 ساعة الأولى.

ومع تطور هذه المعركة القانونية يمكن أن تؤثر الاتهامات والادعاءات المضادة بين معسكر ميتا وماسك على المسار المستقبلي لثريدز والتنافس المستمر بين عمالقة صناعة السوشيال ميديا.