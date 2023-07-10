شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب بوكيمون مزيفة تحاول خداع طفلك.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تروج موجة جديدة من الإعلانات على يوتيوب لألعاب الهاتف المحمول الشهيرة المجانية، حيث صُنعت هذه الألعاب المزيفة لتبدو وكأنها ألعاب بوكيمون رسمية، وتحتوي على مشتريات داخل التطبيق، وباستخدام "الأنماط المظلمة" التي تمنع التقدم للاعبين الذين لا يدفعون ، تستخدم هذه الألعاب شخصيات بوكيمون شهيرة لجذب الأطفال.

والأسوأ من ذلك هو عدد إعلانات يوتيوب التي تروج لهذه الألعاب، والتي تعتبر غير قانونية بسبب قانون حقوق النشر، وذلك بحسب موقع thesun البريطاني، فأثناء النظر إلى مستخدمي Pokémon يوتيوبر المشهورين، رأوا إعلانين يستخدمان فن Pokémon الرسمي للترويج لألعابهم.

الأولى كانت لعبة تسمى Pocket Arena، ويمكن تنزيلها مجانًا من متجر Google Play، وبالنسبة للطفل، قد تبدو هذه منتجات رسمية ، ويطلبون تفاصيل فيس بوك الخاصة بك عندما تحاول تسجيل الدخول، وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا عدد من المعاملات الدقيقة في الألعاب التي تعيق التقدم.

أما اللعبة الثانية كانت تسمى Trainer: Ultimate Battle، وتم استخدام شخصيات Pokémon مثل Charmander و Pikachu وGroudon في الإعلان.

وعندما تذهب إلى متجر التطبيقات لتنزيل هذه الألعاب، يتم طمس بعض هذه المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو استبدالها بتصميمات أصلية، وبمجرد النقر فوق هذه التطبيقات، يوصونك بألعاب بوكيمون مزيفة أخرى، مثل Elf Fantasy و Monster Master: Saga ، التي تستخدم نفس الأساليب المفترسة.

كما قد تتخيل من الألعاب غير القانونية، فهي منخفضة الجودة للغاية وتشجعك على التخلي عن بياناتك وأموالك، وهناك الكثير من ألعاب Pokémon المشروعة المجانية للعب على الهاتف المحمول مثل Pokémon Masters EX و Pokémon Unite و Pokémon Café Remix.