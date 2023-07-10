تكنولوجيا: ثريدز الأسرع نموًا.. كم استغرقت تطبيقات التواصل للوصول لمليون مستخدم؟

القاهرة - سامية سيد - جذب تطبيق Threads المنافس الأكبر لتويتر، نحو 70 مليون مشترك في 72 ساعة من إطلاقه، جعله الأكثر نموا بين تطبيقات السوشيال ميديا المنافسة عند إطلاقها، ويرجع ذلك لربط التطبيق بإنستجرام حيث يتطلب جداول البيانات من المستخدمين امتلاك حساب على إنستجرام، كذلك عند إنشاء ملف تعريف، سيعطي التطبيق خيارًا لاستيراد المعلومات الحيوية والمتابعين من ملف تعريف إنستجرام، ما يمنح ميزة لصالح "ثريدز" لأنه يسمح بالوصول إلى قاعدة مستخدمي إنستجرام الكبيرة الحالية.

كم من الوقت استغرق وصول عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى مليون مستخدم؟ تويتر - عامين

يعتبر نمو ثريدز مثيرًا للإعجاب عند مواجهته لمعظم المنصات الأخرى، ولكن بشكل خاص ضد منافسه المباشر - تويتر، وفقًا لبيانات من Statista ، استغرق تويتر ما يقرب من عامين للوصول إلى مليون مستخدم في عام 2008، حيث تم إطلاقه في يوليو 2006.

فيسبوك - 10 شهور

يفتخر فيسبوك بكونه أحد أسرع منصات التواصل الاجتماعي نموًا، حيث وصل ابتكار زوكربيرج الأول في عام 2004، إلى مليون مستخدم بعد 10 أشهر فقط من تأسيسه في مسكنه الجامعي في جامعة هارفارد.





إنستجرام - 2.5 شهر

استغرق إنستجرام الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2010، شهرين ونصف فقط للوصول إلى مليون عملية تنزيل، والآن يعد إنستجرام جزءًا من إمبراطورية زوكربيرج. عندما وصل تطبيق مشاركة الصور إلى مليون مستخدم، كان لا يزال في كيان مستقل، واشترى فيسبوك المنصة في عام 2012 مقابل مليار دولار.





نتفليكس - 3.5 سنة

استغرق عملاق بث الأفلام 3.5 سنوات للوصول إلى الرقم التاريخي، وفقًا للعديد من الخبراء، كانت نتفليكس فكرة سابقة لعصرها، حيث تم إطلاق التطبيق في عام 1999، قبل سبع سنوات من تويتر.

سبوتيفاي - 5 أشهر

كان سبوتيفاي من رواد البث المباشر، حيث حطم موقع سبوتيفاي علامة المليون بعد خمسة أشهر من إطلاقه، وتم إطلاقه في مارس 2009.

شات جي بي تي - 5 أيام

يعد روبوت الدردشة الآلي ChatGPT أقرب منافس لThreads عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مليون مستخدم بسرعة فائقة، حيث وصل روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي إلى مليون تنزيل في أسبوعه الأول، بعد خمسة أيام من إطلاقه.