شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وiPhone 13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 13 Pro Max قبل عام، حيث يتميز الجسم الخارجي للهاتف بهيكل مصنوع من واجهة وخلفية زجاجية (Gorilla Glass) وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتميز أيفون 14 برو max بنفس المواصفات الخارجية تمامًا، ولكن هناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:



iPhone 14 Pro Max: iPhone 14 Pro Max: البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) وesim )

أو ( dual esim – international)

هاتف iPhone 13 Pro Max الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.