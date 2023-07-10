شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد ترفع أسعار هواتف iPhone 15 Pro Max المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max المرتقب بشدة من أبل بسعر أعلى مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max، ووفقًا للمحلل التكنولوجي جيف بو من شركة هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز، من المرجح أن يشهد الطراز الأكبر من طرازي Pro القادمين زيادة في الأسعار تتجاوز السعر الذي انطلق للأسواق البالغ 1099 دولارًا لجهاز iPhone 14 Pro Max.

وفي حين لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لزيادة الأسعار، يتوقع المطلعون على الصناعة أن الميزات المحسّنة لجهاز iPhone 15 Pro Max قد تكون عوامل مساهمة، والجدير بالذكر أن الجهاز يشاع أنه يحتوي على عدسة بيريسكوب، وهو تحسن كبير مقارنة بقدرة التكبير 3x الموجودة في iPhone 14 Pro Max، وستمكّن عدسة المنظار المستخدمين من الاستمتاع بتقريب بصري 5x إلى 6x، مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا وعالي الجودة.

ويشتمل نظام عدسة المنظار عادةً على عدسة أساسية تلتقط الصورة، ثم مرآة أو منشور بزاوية يعكس الضوء بمقدار 90 درجة باتجاه عدسة ثانوية توجهه إلى مستشعر الصورة، ويتطلب هذا الترتيب مساحة إضافية داخل الهاتف الذكي بسبب الوضع الجانبي لمستشعر الصورة والعدسة الثانوية، مما قد يساهم في ارتفاع التكلفة.

ووفقًا لـ Pu ، من المتوقع أن تبدأ سلسلة iPhone 15 الإنتاج الضخم في أغسطس، بما يتماشى مع الجدول الزمني المعتاد لإصدار أبل، ويشير هذا إلى أنه قد يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 15 في سبتمبر، ويتوقع Pu كذلك أن تقوم شركة أبل بتصنيع ما يقرب من 84 مليون وحدة من سلسلة iPhone 15 في النصف الثاني من عام 2023، مع توقع أن تكون طرازات Pro أكثر الأجهزة رواجًا في الأشهر الأولى بعد إطلاقها.

وتشير الشائعات المحيطة بسلسلة iPhone 15 إلى أن جميع الطرز الأربعة ، بما في ذلك متغير Pro Max ، ستحتوي على منفذ USB-C ، والجزيرة الديناميكية، وإطار منحني أكثر قليلاً، وبالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تقدم طرازات Pro 12 ميزة وتحسينًا إضافيًا.