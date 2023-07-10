شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحياة على الزهرة.. رصد جزيء الفوسفين فى سحب الكوكب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ فريق من العلماء بقيادة جين جريفز من جامعة كارديف في ويلز عن اكتشاف الفوسفين، لأول مرة في سبتمبر 2020، وهو مؤشر محتمل للحياة، في سحب كوكب الزهرة، وأثار الإعلان نقاشًا واندفاعًا في دراسات المتابعة، والتي فشلت عمومًا في اكتشاف الجزيء المثير للاهتمام في الغلاف الجوي للزهرة.

لكن خلال الاجتماع الوطني لعلم الفلك التابع للجمعية الملكية الفلكية 2023 في كارديف هذا الأسبوع،وفقا لما ذكره موقع "Space"، كشف جريفز عن اكتشاف الفوسفين في أعماق غلاف كوكب الزهرة أكثر مما تم رصده من قبل.

كما أنه باستخدام تلسكوب جيمس كلارك ماكسويل (JCMT) في مرصد ماونا كيا في هاواي، غاصت جريفز وزملاؤها في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وصولًا إلى أعلى وحتى منتصف غيوم الكوكب.

يعتقد الفريق أن الفوسفين يمكن أن يأتي من الأسفل في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، ولكن كما أشار جريفز في الحديث، فإن السؤال الحقيقي هو، ماذا يعني الفوسفين؟ هل يمكن أن يكون دليلاً على وجود حياة فضائية على كوكب الزهرة؟

قال جريفز إن الفوسفين ينتج على الأرض عن طريق الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في بيئة منخفضة الأكسجين للغاية، وأوضحت أن الفوسفين لا يُصنع عمومًا بطرق أخرى على كوكبنا، حيث تفتقر الأرض إلى وفرة من الهيدروجين "السائب"، يشير هذا إلى أن الفوسفين، إذا تم اكتشافه في عوالم أخرى، هو توقيع حيوي محتمل.

لهذا السبب تسبب الاكتشاف المفترض لفوسفين الزهرة في حدوث مثل هذا الضجة قبل ثلاث سنوات، وفكرة الحياة على "الكوكب الشقيق" للأرض ليست بعيدة كما قد تعتقد، في حين أن سطح كوكب الزهرة غير مضياف بشكل لا يصدق، حيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 900 درجة فهرنهايت (475 درجة مئوية)، والظروف حوالي 30 ميلاً (50 كيلومترًا) في السحب أكثر اعتدالًا وشبيهة بالأرض.