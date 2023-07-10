شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى فى عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مهتمًا ببساطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنجاز المهام، فهناك بعض الأشياء التي يجب عليك الانتباه لها، والاستفادة منها في عملك، والتي نرصدها في نقاط بسيطة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

● استخدم ChatGPT أو Grammarly أو WordTune أو Microsoft Editor أو قواعد أخرى ومساعدات كتابية أخرى لتدقيق عملك، لأن الأخطاء المطبعية والنحوية تجعلك تبدو غير محترف، سيساعدك الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء التي لم تلاحظها أو قد لا تعرف حتى أنك ترتكبها.

● قم بأتمتة مهامك المعتادة التي لا تتطلب الكثير من الذكاء العاطفي، مثل كتابة رسائل بريد إلكتروني سريعة، وتنسيق عملك، وتحليل البيانات البسيطة.

● روبوتات الدردشة مفيدة لتوليد الأفكار لتساعدك على الإلهام، جرب مطالبة مثل "أعطني خمس أفكار" لأي شيء تعمل عليه.

● أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي لا تتطلب الكثير من التفكير النقدي، ويمكن أن يشمل ذلك إدخال البيانات أو إنشاء التقرير.

● ضع عوامل التصفية والردود الذكية والحماية من البريد العشوائي للعمل على تنظيف صندوق الوارد الخاص بك.

● إذا كنت لست متأكدًا من كيفية صياغة طلب أو استجابة؟ استخدم ChatGPT أو أداة أخرى لصياغة بعض الخيارات للبدء.

● تحسين كفاءة الاجتماع من خلال مشاركة جدول الأعمال وتدوين الملاحظات الآلية والجدولة.