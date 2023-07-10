شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار صينى يكشف عن تغير مناخ المريخ بشكل كبير منذ 400 ألف عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت مركبة Zhurong الصينية دليلاً على حدوث تحول جذري في مناخ المريخ قبل 400000 عام، في شكل تلال داكنة موضوعة فوق الكثبان الرملية الساطعة التي تموج عبر رمال Utopia Planitia، والتي تستكشفها المركبة الجوالة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، استخدم العلماء بقيادة لي تشونلاي Li Chunlai من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم أدوات المركبة الجوالة، إلى جانب الملاحظات عالية الدقة من المركبة المدارية الصينية Tianwen-1 Mars ،، لإلقاء نظرة فاحصة على الكثبان الرملية الكبيرة بالقرب من مكان هبوط Zhurong في مايو 2021.

لقد تآكل شكل هلال الكثبان الرملية على مدى مئات الآلاف من السنين، مع تلال طويلة داكنة تسمى الحواف الإيولية المستعرضة (TARs)، والتي تشكلت فوق حقول الكثبان الرملية، ولكن على ما يبدو بزاوية مختلفة عن تلك الخاصة بالكثبان التي تهب عليها الرياح.

لوحظت تقارير قطبية قصيرة عبر المريخ في خطوط العرض الوسطى الدنيا، لكن نماذج دوران الغلاف الجوي العالمية التي تصف اتجاه الرياح على الكوكب الأحمر لم تتمكن من شرح كيف يمكن أن تكون الملامح.

وجد تحقيق Zhurong للكثبان الرملية أن أجسامها على شكل هلال مصنوعة من مادة أكثر إشراقًا تحت المواد الداكنة التي تشكل TARs.

كما أنه من المدار، لاحظ Tianwen-1 وجود 2262 كثيبًا لامعًا عبر المريخ، وبناءً على عدد الفوهات التي اصطدمت فوق الكثبان الرملية، يقدر فريق البحث أنها تشكلت منذ ما بين 2.1 مليون و 400000 سنة.

تتزامن هذه التواريخ مع بداية ونهاية العصر الجليدي الرئيسي الأخير للمريخ، ولكي تتشكل تقارير التقييم الثالث بزاوية مختلفة عن الكثبان الرملية، فهذا يعني أن اتجاه الرياح في خطوط العرض الوسطى السفلية يجب أن يتغير مع نهاية العصر الجليدي.

بدأ العصر الجليدي وانتهى بسبب التغيرات في الزاوية التي يدور فيها المريخ، والتي أحدثتها دورات ميلانكوفيتش، حيث تتضمن هذه الدورات تجوالًا دوريًا لمحور دوران الكوكب بالنسبة لمستوى مداره، بسبب التأثيرات المجمعة لجاذبية الشمس والمشتري والكواكب الأخرى، بالإضافة إلى شكل ومسار مدار الكوكب.

يمر كل من الأرض والمريخ بهذه الدورات، والتي تتوافق مع التحولات المناخية، وفي حالة كوكب المريخ، تفاوتت زاوية دورانه (يشار إليها باسم ميله) بين 15 درجة و 35 درجة بين 2.1 مليون و 400000 سنة مضت، مما أدى إلى إحداث فوضى في مناخه، واليوم، يبلغ ميل المريخ حوالي 25 درجة.

يُعرف العصر الجيولوجي الحالي على كوكب المريخ باسم عصر الأمازون، والذي بدأ بين 3.55 و 1.88 مليار سنة مضت ويتم تحديده بعدد التأثيرات خلال تلك الفترة.

وقال لي في بيان: "إن فهم مناخ الأمازون ضروري لشرح المشهد الحالي للمريخ، وخزانات المواد المتطايرة وحالة الغلاف الجوي، وربط هذه الملاحظات الحالية والعمليات النشطة بنماذج المناخ القديم للمريخ"، مضيفا "يمكن لرصد المناخ الحالي للمريخ أن يساعد في تحسين النماذج الفيزيائية لمناخ المريخ وتطور المناظر الطبيعية، وحتى تشكيل نماذج جديدة."