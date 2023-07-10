شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلة حاسبة تحدد خطر سرقة الذكاء الاصطناعى لعملك بنسب مئوية من خلال 6 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقًا من أن الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظيفتك، فأنت لست وحدك، فبحلول عام 2030، تقدر التقارير أن 375 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم معرضة للخطر، مع وجود المستشارين الماليين والوسطاء وشركات التأمين ومعالجي البيانات على رأس القائمة.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدر آلة حاسبة جديدة للذكاء الاصطناعي حجم عملك الذي تم تجهيز الذكاء الاصطناعي للتعامل معه، يمكن ببساطة أن تعرف ذلك من خلال الإجابة على ستة أسئلة حول وظيفتك وستحصل على نسبة مئوية.



يوصي المنشئون بالتفكير في دورك المحدد والطريقة التي تقوم بها، وليس فقط العنوان وقائمة المهام.

أولاً: ما دورك العام؟تحتوي الآلة الحاسبة على 26 مهنة مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك المحاسبة، والعمل الإداري، والاستشارات، والهندسة، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والتسويق، وإدارة البرامج والمشاريع، والعقارات، والمبيعات والدعم.

تطالبك الأسئلة القليلة التالية بتقييم مقدار استخدام مهامك لمهارات غير مناسبة للذكاء الاصطناعي: الحدس أو المشاعر.

تعتمد بعض الأدوار بشكل كبير على أشياء مثل التعاطف والاستماع إلى "شعورك الغريزي".



بعد ذلك، كم عدد مهامك التي يمكن أن تؤدي إلى "فشل خطير" على مستوى العمل أو المستوى التنظيمي إذا لم يتم القيام بها بشكل صحيح؟ في كثير من الحالات، كلما زادت المخاطر، زادت أهمية أن يكون الإنسان هو من يتخذ تلك القرارات.



ستحتاج أيضًا إلى تحديد مقدار عملك الذي يعتمد على المعرفة بالقواعد أو العمليات (المكتوبة أو غير المكتوبة)، فإن البشر أكثر ملاءمة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع عدم اليقين والارتجال.



ويأتي سؤال بعد ذلك يتمثل فى كم عدد مهامك التي تتبع نهجًا يمكن التنبؤ به في مواقف غير معروفة؟ المثال هنا: وظيفة الطيار لها العديد من المهام التي يمكن التنبؤ بها، إنما رجل الاطفاء؟ ليس كثيرا، الذكاء الاصطناعي ليس مجهزًا للتفكير سريعًا مثل الإنسان.



وأخيرًا، ما هو المستوى التنظيمي لعملك؟ تتراوح الخيارات من طالب/ متدرب إلى تنفيذي.

النتائج

تم اختبار بعض الأدوار لمعرفة النسبة المئوية التي تقول الآلة الحاسبة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعامل معها.

● تنفيذي تسويق: 67٪

● محترف إداري مبتدئ: 86٪

● المستوى القانوني التنفيذي: 52٪

● مهندس بمستوى مدير: 55٪

● المبيعات على المستوى التنفيذي: 76٪

ضع في اعتبارك الإجابات التي تقدمها بناءً على وظيفتك المحددة وكيف ستؤثر على النتائج بشكل كبير، فإن الذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة لبعض الأدوار من غيرها.