شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوائم مخفية على هاتفك تُظهر كل شىء تعرفه جوجل عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن كل ما يعرفه Google عنك يمكن كشفه ببضع ضغطات بسيطة على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر، فإن هذه البيانات تتجاوز بكثير المكان الذي تعيش فيه وعمرك واهتماماتك ومتاجرك المفضلة، حيث يعرف محرك البحث أكثر من بعض الأشخاص الأقرب إليك.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعرف خرائط Google جميع البلدان والمدن والمعالم السياحية والطرق المحلية التي زرتها من قبل، ويستخدم نظام تخصيص الإعلانات الخاص به سجل البحث وبيانات التصفح ووقت الشاشة للإنشاء.

إذا قمت بتمكين سجل المواقع على حساب Google الخاص بك، فقم برحلة إلى الذاكرة باستخدام المخطط الزمني لخرائط Google.

تتيح لك هذه الميزة معرفة المكان الذي سافرت إليه في الماضي بالضبط، وصولاً إلى الوقت والمسار المحددين اللذين سلكتهما للوصول إلى هناك.

● قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، ثم افتح خرائط Google.

● اضغط فوق القائمة في الزاوية اليسرى العلوية.

● اختر الجدول الزمني الخاص بك> الأماكن الخاصة بك> تمت زيارته.

افتح تطبيق خرائط Google:

● اضغط على ملف التعريف الخاص بك أو الأحرف الأولى> الجدول الزمني الخاص بك.

الآن وبعد السير في جزء الذاكرة، قد ترغب في إعادة التفكير في إعداداتك.

● على جهاز iPhone أو iPad، افتح الجدول الزمني لخرائط Google، اضغط فوق الإعدادات> إيقاف سجل المواقع مؤقتًا.

● على جهاز Android، افتح خرائط Google، واضغط على ملف التعريف الخاص بك أو الحرف الأول وحدد مخططك الزمني> المزيد> الإعدادات والخصوصية، اوقف سجل المواقع.

● إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فانتقل إلى المخطط الزمني، واضغط على الإعدادات> إيقاف سجل المواقع مؤقتًا.





بيانات الموقع لكل صورة التقطتهايعود تتبع الموقع في تطبيق صور Google إلى البيانات الوصفية، البيانات المخفية المضمنة في الصور التي تلتقطها.

إذا لم تقم بإيقاف تشغيل تتبع الموقع للصور، فإن صورك تكشف عن مكانك عندما التقطتها، من بين أشياء أخرى.

سواء كنت ترغب في إيقاف تشغيل تتبع الموقع أم لا، يجب أن ترى أولاً جميع البيانات التي جمعتها صور Google.

فيما يلي طريقتان للتحقق من صور Google والاطلاع على كل ما يعرفه Google عنك:

● افتح تطبيق صور Google.

● في الشريط السفلي، اضغط فوق بحث.

● ضمن قسم الأماكن، اضغط فوق "عرض الكل".

يمكنك الآن رؤية سجل الموقع بالكامل. يمكنك حتى استخدام الخريطة لتصفح الصور حسب المكان.

يمكنك أيضًا التحقق من بيانات الموقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكنها لن تكون شاملة مثل ما تراه على تطبيق هاتفك الذكي، إليك الطريقة:

● أولاً، انتقل إلى photos.google.

● اضغط على صورة معينة واضغط على زر المعلومات.

إذا كنت تريد منع صور Google من تتبع بيانات موقعك، فافعل هذا:

● افتح صور Google.

● في الزاوية اليمنى العلوية، اضغط فوق "إعدادات".

● حدد علامة التبويب مشاركة.

● المس أو اضغط فوق شريط التمرير الذي يشير إلى إخفاء بيانات موقع الصورة.

يعتمد تخصيص الإعلانات على العديد من الأشياء:

● المعلومات الشخصية التي أضفتها طواعية إلى حساب Google الخاص بك.

● بيانات المعلن من شركاء Google.

● خوارزميات Google.

إذا تم تمكين تخصيص الإعلانات، فيمكنك معرفة ما يعرفه Google عنك بناءً على سجل البحث وبيانات التصفح والمزيد.

إنها ليست دقيقة دائمًا بنسبة 100%، ولكن يمكن أن تكون قريبة جدًا.

يمكنك للتحقق من ذلك، أن تنتقل إلى حساب Google الخاص بك ، ثم اضغط فوق أو انقر فوق الخصوصية والتخصيص.

في أقسام إعدادات الإعلان، اضغط فوق تخصيص الإعلان لرؤية الملف الشخصي الذي أنشأته Google بناءً على عاداتك على الإنترنت.

كما أنه من الأسهل القيام بذلك من جهاز كمبيوتر، توجه إلى صفحة إعدادات الإعلان وقم بتمرير مفتاح التبديل ضمن تخصيص الإعلان إلى اليسار لإيقاف تشغيله، وبالطبع ستستمر في تلقي الإعلانات، لكنها قد لا تكون مستهدفة بشكل كبير.