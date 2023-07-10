تكنولوجيا: إطلاق فارة الالعاب اللاسلكية Lenovo Legion M3 بتصميم مريح وخفيف الوزن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الشركة الصينية العملاقة Lenovo عن أحدث إضافة لها إلى مجموعة الأجهزة الطرفية للألعاب؛ وهي فأرة الألعاب السلكية Savior M3.

وعلى ما يبدو، فإن الفارة مليئة بالميزات التي تلبي احتياجات اللاعبين، وهي تعد بأخذ تجربة الألعاب إلى آفاق جديدة.

يوجد داخل فارة الالعاب اللاسلكية Lenovo Legion M3 مستشعر PAW 3327، مما يوفر تتبعًا دقيقًا للحصول على أداء ممتاز مع الالعاب. ومع دعم 8000 ديسيبل متوحد الخواص وخمسة مستويات حساسية قابلة للتعديل، يمكن للاعبين ضبط إعدادات الفارة الخاصة بهم لتتناسب مع أسلوب اللعب الخاص بهم. ويضمن معدل الاقتراع المذهل البالغ 1000 هرتز أوقات استجابة فائقة السرعة، مما يمنح ميزة في اللعب التنافسي.

تم تصميم فارة Savior M3 مع وضع بيئة العمل في الاعتبار، وهي تتميز بقبضة مريحة تسمح لساعات من جلسات اللعب دون انقطاع. تتم معالجة السطح بعملية رش خاصة، مما يوفر طلاءًا يشبه الجلد للحصول على لمسة ناعمة وممتعة. كما ان الفارة نفسها تأني بوزن خفيف يبلغ 112 جرامًا. وهذا يضمن حركات سريعة وسهلة، بينما يضمن سلك المظلة شديد النعومة الذي يبلغ طوله 1.8 متر اتصالاً خاليًا من المتاعب.

كما يضمن الهيكل المتين أداءً يدوم طويلاً، فهو يتميز بمفتاح ميكانيكي للحركة الدقيقة بمتوسط ​​عمر متوقع يصل إلى 2000 واط.

تتميز Legion M3 بخمسة أزرار قابلة للبرمجة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة اللعب الخاصة بهم من خلال تعيين وظائف مخصصة لهذه المفاتيح باستخدام برنامج التشغيل المقدم.

وعلاوةً على ذلك، يضيف تأثير إضاءة RGB لمسة من الأناقة إلى أي إعداد للألعاب مع أوضاع متعددة للاختيار من بينها. وتسمح أعمدة المصابيح السبعة الذكية RGB بالتخصيص الفردي، مما يمنح اللاعبين حرية إنشاء تكوينات الإضاءة الفريدة الخاصة بهم.

تتوفر فارة الألعاب السلكية Lenovo Legion M3 بلونين؛ الاسود والابيض. ويبلغ سعرها 89 يوانًا (12 دولارًا) وهي متوفرة حاليًا في الصين عبر Jingdong (JD.com).

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