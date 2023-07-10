تكنولوجيا: إطلاق الدراجة الكهربائية Cyrusher Nitro بمحرك 1000 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق دراجة Cyrusher Nitro الكهربائية في مجموعة متناثرة من الأسواق في الاتحاد الأوروبي. وعلى ما يبدو، يتم تشغيل Nitro بواسطة محرك Bafang بقدرة 1000 واط وحزمة بطارية مناسبة.

يبلغ مدى الدراجة الإلكترونية الجديدة Cyrusher Nitro حوالي 134 كم مع الشحنة الواحدة لبطاريتها البالغة 960 واط. وتأتي الدراجة الإلكترونية Cyrusher Nitro متاحة الآن في الاتحاد الأوروبي.

تبلغ قوة محرك Bafang M620 الجديد من الدراجة 1.5 كيلو واط مع عزم دوران أقصى يبلغ 160 نيوتن متر. يقلل موقع محرك منتصف القيادة للدراجة من مركز ثقل Nitro، مما يجعلها أكثر استقرارًا. يمكن إعادة شحن بطارية الدراجة الإلكترونية بالكامل في 7 ساعات مع عمر يبلغ حوالي 800 دورة.

يتم إبقاء الركاب على اطلاع دائم بالمعلومات مثل السرعة وحالة البطارية ومستوى المساعدة عبر Bafang DP-C270-Display. وتحتوي الدراجة على اثنين من إطارات Kenda مقاس 26 × 4 بوصة، وسرعة خلفية Shimano M6000 طويلة الذراع، ومصباح LED امامي بقدرة 250 لومن.

تزن الدراجة حوالي 34 كجم ويمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 200 كجم. كما انها مناسبة للركاب بين 5 أقدام و 7 بوصلت و 6 أقدام و 6 بوصات.

يبلغ سعر دراجة Cyrusher Nitro الإلكترونية 4499 يورو (اي حوالي 4933 دولارًا) في الاتحاد الأوروبي. وهي متوفرة بالفعل في دول مثل فرنسا وألمانيا ولا توجد تفاصيل توفر للدراجة الإلكترونية Cyrusher Nitro في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

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