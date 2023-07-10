تكنولوجيا: عدد مشتركي تطبيق Threads يقترب من المئة مليون بعد خمسة ايام فقط من إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لإحصاء أجرته مجلة محرك البحث (SEJ)، فإن منصة الوسائط الاجتماعية الجديدة Threads تقترب من المئة مليون مشترك.

كان قد تم تصميم Threads ليكون منافس لتطبيق تويتر الشهير الذي يملكه الآن إيلون ماسك. وفي الفترة الاخيرة، خلق ماسك بيئة غير مستقرة على تويتر من خلال التعديلات غير المرغوبة على التطبيق مثل وضع حدًا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قرائتها في يوم واحد. وهذا أدى إلى وضع منصة تويتر في وضع غير مستقر.

وبعد هذه الواقعة بالتحديد، تم اطلاق منصة Threads التابعة لتطبيق Instagram التابع لشركة Meta، ومن ثم اتجه عدد كبير من المستخدمين إلى المنصة الجديدة باعتبارها بديلة لمنصة تويتر.

قد تتساءل كيف تمكنت مجلة SEJ من تحديد عدد المشتركين المملوكين لـ Instagram الذين اشتركوا في Thread. مبدئيًا، لتصبح مشتركًا على Threads، يجب أن يكون لديك حساب على Instagram. وبمجرد فتح حساب Threads، سترى شارة مؤقتة على ملفك الشخصي على Instagram تحمل شعار Threads والرقم الذي يتوافق مع رقم الاشتراك الخاص بك.

كما نشر الرئيس التنفيذي لشركة Meta والمؤسس المشارك مارك زوكربيرغ عندما وصل عدد المشتركين إلى 70 مليون مشترك أن الاستجابة للمنصة الجديدة كانت “أبعد من توقعاته“.

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