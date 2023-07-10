شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يحصل على 100مليون مستخدم فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من أسبوع من إطلاق شركة Meta الأم لشركة Facebook منصة التدوين الصغيرة الجديدة الخاصة بها. أصبح لدى Threads 100 مليون مستخدم مسجل، ويرتبط تطبيق الشركة ارتباطًا وثيقًا بحساب المستخدم على Instagram ويتم وضعه كبديل لخدمات مثل Twitter، التي استحوذ عليها Elon Musk العام الماضي.

وبعد أيام من طرحه عالميًا (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، شهد التطبيق ارتفاعًا هائلاً في عدد المستخدمين الذين يشتركون في الخدمة، حيث حقق إنجازات جديدة كل يوم، وتمكنت المواضيع من تحقيق هذا المعدل السريع للنمو لأن Meta ربط الخدمة بـ Instagram، الذي يضم أكثر من 2.35 مليار مستخدم نشط شهريًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت Meta سلاسل الرسائل وبدأت في إضافة "أرقام حسابات" مؤقتة على Instagram للإشارة إلى المستخدمين الذين اشتركوا في خدمة المدونات الصغيرة الجديدة، هذه الأرقام هي أيضًا مؤشر على عدد المستخدمين الذين اشتركوا في الخدمة، حيث يتم إصدارها للمستخدمين بترتيب زمني، وفقًا لموقع ويب يتتبع هذه الأرقام، تجاوز عدد المستخدمين على المواضيع 100 مليون.

ومع وجود تحديثين فقط منذ إطلاقه، لا تزال المواضيع تفتقر إلى العديد من الميزات الموجودة في خدمات المدونات الصغيرة الأخرى مثل Twitter و Mastodon، وتشمل هذه الرسائل الخاصة (DMs) وميزة بحث وظيفية، حيث تسمح الشركة الآن للمستخدمين بالتسجيل لاختبار الإصدارات التجريبية من تطبيق Thread على Android عبر متجر Google Play وتجربة ميزات جديدة قبل طرحها للجمهور.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه نظرًا للتكامل الضيق مع Instagram، فإن حذف ملف تعريف حساب Thread الخاص بك سيؤدي حاليًا إلى حذف حساب Instagram الخاص بك، وفقًا لرئيس Instagram آدم موسيري، تعمل الشركة على حل يتيح للمستخدمين حذف حساباتهم على المواضيع بشكل منفصل، وأضاف أنه في غضون ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء تنشيط حساب المواضيع الخاص بهم والذي سيخفي ملفاتهم الشخصية ومنشوراتهم على المنصة.

ويبدو أن الوتيرة الحادة التي تستمر بها المواضيع في إضافة مستخدمين جدد لديها منافس غير مستقر على تويتر، والذي ورد أنه هدد بمقاضاة شركة ميتا الأم على فيسبوك بسبب سرقة مزعومة لأسرار تجارية.

بينما تجاوزت المواضيع 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع، يبقى أن نرى عدد المستخدمين الذين يظلون نشطين على النظام الأساسي، وفي الوقت نفسه، شهد تصنيف DNS الخاص بتويتر انخفاضًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا للبيانات التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare ماثيو برنس على المواضيع (عبر The Verge).