شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام: Threads ليست بديلا لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم لآدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام، إن ثريدز ليست بديلاً عن تويتر وهي مخصصة للمستخدمين الذين يبحثون عن منصة "أقل غضبًا".

وفقًا لتقرير IANS ، أوضح موسيري أن ميتا ليس لديها نية لاستبدال تويتر بتطبيق ثريدز، ينصب تركيز الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج على إنشاء "ساحة عامة للمجتمعات على إنستجرام، فقط منصة أقل غضبًا للمحادثات ".

بالإضافة إلى ذلك، لن تركز Threads فقط على الأحداث العالمية والأخبار العاجلة.

قال المدير التنفيذي لـ إنستجرام على موقع "Threads": "ستظهر السياسة والأخبار الجادة حتمًا على التطبيق - وهي موجودة على إنستجرام أيضًا إلى حد ما - لكننا لن نفعل أي شيء لتشجيع هذه القطاعات".

بالإضافة إلى ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لـ إنستجرام أيضًا عن اعتقادهم أن الخيوط يمكن أن تكون شيئًا جيدًا للمجتمع الموجود بالفعل على إنستجرام. قال: "ولكن بالنظر إلى كل ما كان يجري، اعتقدنا أن هناك فرصة لبناء شيء كان مفتوحًا وشيئًا مفيدًا للمجتمع الذي كان يستخدم إنستجرام بالفعل".





كيفية التسجيل في Threads؟

يمكنك التسجيل في المواضيع عبر بيانات اعتماد حساب إنستجرام الخاص بك، في اللحظة التي تقوم فيها بتنزيل التطبيق على هاتفك، سترى خيار "تسجيل الدخول باستخدام إنستجرام".

بمجرد النقر فوق الخيار يمكنك إدخال بيانات اعتماد إنستجرام لبدء عملية التسجيل، ومع ذلك إذا قمت بالفعل بتسجيل الدخول إلى حساب إنستجرام الخاص بك من هاتفك، فستتطلب عملية التسجيل نقرة واحدة فقط، الأمر متروك لك إذا كنت تريد الاحتفاظ باسم مستخدم إنستجرام الخاص بك أو تغييره للخيوط.

وبعد التسجيل عبر إنستجرام، سيتم نقلك إلى ملف التعريف الخاص بك، ابحث عن علامة التبويب "استيراد من إنستجرام" في الصفحة وسيتم استيراد سيرتك الذاتية في إنستجرام على سلاسل الرسائل، ومع ذلك يمكنك أيضًا تخصيص السيرة الذاتية للخيوط وكتابتها بشكل مختلف، إذا كنت ترغب في ذلك.