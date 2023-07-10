تكنولوجيا: تقرير يوضح أنه يمكن لمستخدمي Pixel 6 و Pixel 7 تعطيل شبكة 5G للاستمتاع بعمر بطارية أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Ookla، الشركة صاحبة تطبيق Speedtest.net، بإجراء فحص مؤخرًا بخصوص بطاريات الهواتف الذكية، وتوصلت إلى بعض الاستنتاجات حول استنزاف البطارية.

تقول Ookla أن الهواتف المتصلة بشبكات 5G عادةً ما تنفد من طاقة البطارية قبل تلك التي لا تزال تستخدم 4G LTE فقط. ويبدو هذا منطقي. فإن مستخدمي الهواتف الذكية الذين يصلون إلى شبكات 5G يعانون من استنزاف بطارية أعلى من أولئك الذين يستخدمون 4G LTE بنسبة تتراوح بين 6% و 11%، اعتمادًا على النظام الموجود على الشريحة في أجهزتهم.

وإذا كنت من مستخدمي أندرويد، فإن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 المستخدمة في Galaxy S23 Ultra، هي أكثر الشرائح كفاءة مع أقل استنزاف للبطارية بناءً على اختبار Ookla. فتحتوي الشريحة على استنزاف للبطارية بنسبة 31% للمستخدمين على 5G و 25% للمستخدمين على شبكة 4G LTE.

وتشير Ookla إلى أنه لا يبدو أن هناك أي تحسن في استنزاف البطارية بين شبكات 4G و 5G بمرور الوقت، لكن الشرائح الرئيسية تتحسن. فعلى سبيل المثال، تشير Ookla إلى أن MediaTek Dimensity 9200 لديها استنزاف للبطارية بنسبة 34% على اتصال 5G مقارنة باستنزاف بنسبة 45% مع الجيل السابق Dimensity 9000.

وتقول Ookla أن مستخدمي الهواتف الذكية الذين يتطلعون إلى إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل 5G على هواتفهم واستخدام اتصال 4G فقط يمكن أن يحصلوا على نفس عمر البطارية من خلال الترقية إلى إصدار 5G أحدث.

والنقطة المهمة هي أنه مع أحدث هواتف 5G الرئيسية، يمكنك الحصول على نفس عمر البطارية الذي تحصل عليه عن طريق إيقاف تشغيل 5G من برنامج التشغيل اليومي الأقدم وتشغيل شبكة 4G.

وفي الصورة أعلاه، لاحظ كيف يوجد فرق كبير بين استخدام 4G و 5G مع شريحة Tensor من الجيل الأول مع هاتف Pixel 6.

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