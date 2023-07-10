شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليسكوب جيمس ويب يكتشف أكبر ثقب أسود.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم جيمس ويب الفضائي، لإجراء مسوحات واسعة النطاق لأجزاء من السماء، بالإضافة إلى مراقبة كائنات محددة مثل المجرات والكواكب البعيدة هنا في نظامنا الشمسي، ترصد هذه الاستطلاعات أجزاء كبيرة من السماء لتحديد أهداف مهمة مثل المجرات البعيدة والقريبة جدًا، بالإضافة إلى مراقبة الأجسام المثيرة للاهتمام مثل الثقوب السوداء، وقد حدد أحد هذه الاستطلاعات مؤخرًا أكثر الثقب الأسود فائق الكتلة نشاطا شوهد حتى الآن.

وفي حين أن الثقب الأسود النموذجي قد تصل كتلته إلى حوالي 10 أضعاف كتلة الشمس، فإن الثقوب السوداء فائقة الكتلة تكون أكبر بكثير، وتبلغ كتلتها ملايين أو حتى بلايين المرات من كتلة الشمس.

تم اكتشاف مثال مبكر جدًا لهذه الثقوب السوداء الهائلة مؤخرًا، ويعود تاريخها إلى 570 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم.

يقع في مجرة ​​تسمى CEERS 1019، وتم تحديده كجزء من مسح يسمى Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) والذي يستخدم Webb لالتقاط صور ضخمة لأجزاء من السماء حسبما نقلت Digitartlends.

من خلال النظر إلى المناطق البعيدة عن المركز المشرق لمجرة درب التبانة والتي لا تحتوي على مجرات لامعة قريبة تحجب الرؤية، يمكن للمسح تحديد الأشياء البعيدة والمظلمة للغاية.

وقالت كبيرة الباحثين ريبيكا لارسون من جامعة تكساس في أوستن في بيان: "إن النظر إلى هذا الجسم البعيد باستخدام هذا التلسكوب يشبه إلى حد كبير النظر إلى البيانات من الثقوب السوداء الموجودة في المجرات القريبة من مجرتنا".

المجرة التي يوجد فيها الثقب الأسود الهائل مثيرة للاهتمام أيضًا، في البيانات يبدو وكأنه ثلاث نقاط في سطر بدلاً من القرص الفردي المتوقع، يمكن أن يعطي ذلك أدلة على كيفية ظهور المجرة، نتيجة الاصطدام بالمجرات القريبة الأخرى.

وقال عضو فريق CEERS جيان كارتلتيبي من معهد روتشستر للتكنولوجيا: "لسنا معتادين على رؤية الكثير من الهياكل في الصور على هذه المسافات". "قد يكون اندماج المجرات مسؤولاً جزئياً عن تأجيج النشاط في الثقب الأسود لهذه المجرة، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة تكوين النجوم."

وبالإضافة إلى هذا الثقب الأسود، حدد CEERS أيضًا 11 مجرة ​​قديمة للغاية ، تتراوح من الوقت الذي كان فيه عمر الكون بين 470 مليون و 675 مليون سنة.

ومن خلال دراسة هذه المجرات المبكرة جدًا، يأمل الباحثون في التعرف على الطريقة التي تشكلت بها المجرات ونمت عبر تاريخ الكون.

قال سيجي فوجيموتو من جامعة تكساس في أوستن: "كان ويب أول من اكتشف بعض هذه المجرات". "هذه المجموعة إلى جانب المجرات البعيدة الأخرى التي قد نحددها في المستقبل، قد تغير فهمنا لتشكيل النجوم وتطور المجرات عبر التاريخ الكوني.