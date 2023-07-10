شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر قارئ كتب إلكترونية قابلا للارتداء كالنظارات.. اعرف ثمنه كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يعد جهاز "تابلت" قارئ الكتب جيدًا بما يكفى وتبحث شيء مختلف، فإن نظارات القراءة الإلكترونية قد تهمك، فهو جهاز مثير للاهتمام على شكل زوج من النظارات الشمسية، تشبه إلى حد ما سماعات الرأس VR، تعد Sol أداة أكثر بساطة مصممة فقط كقارئ إلكترونى بدون استخدام اليدين، ويزن "سول" حوالى 100 جرام فقط ويتشكل على شكل زوج من النظارات الشمسية السوداء، وتم تصميمه لتجربة قراءة أكثر راحة، مثل قراءة كتاب أثناء الاستلقاء. لكن قبل أن تسأل، لا، لن تتمكن من قلب الصفحات بعينيك أو بقوة عقلك، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.



النظارات

شكل الصحفات

يتميز Sol Reader بزوج من شاشات E Ink ذات الإضاءة الجانبية مقاس 1.3 بوصة، كل منها قادر على عرض 65،536 بكسل، ويحتوى الجهاز أيضًا على تعديل للديوبتر مدمج، بحيث يمكن للأشخاص الذين يرتدون نظارات أو يلامسون استخدامها دون ارتداء تصحيح رؤية إضافى، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ Sol فى أنه يُزعم أنه يحجب جميع الانحرافات البصرية الخارجية، مما يسمح للقارئ بالتركيز على الكتاب الإلكترونى.



شكل الكتابة فى النظارة

طريقة تقليب الصفحات

يتم عرض صفحات الكتاب الإلكترونى على خلفية مظلمة ووصفت الشركة المصنعة تجربة القراءة بأنها مشابهة للنظر إلى صفحات الكتاب الفعلى، للتنقل بين الصفحات، يضغط المستخدمون على الأزرار الموجودة على وحدة تحكم تشبه جهاز التحكم عن بعد، لذا فإن القراءة على هذا الشيء لا تُعد بدون استخدام اليدين تمامًا من الناحية الفنية.

يحتوى Sol Reader على بطارية مدمجة توفر حوالى 30 ساعة من وقت القراءة بشحنة واحدة، والتى لا تبدو كثيرة مقارنةً ببرامج قراءة الكتب الإلكترونية التقليدية.



طريقة قراءة الكتب

سعة التخزين محدودة بـ 64 ميجابايت، لكن سماعة الرأس تتصل لاسلكيًا بتطبيق iOS أو اندرويد للهاتف المحمول الذى يسمح بنسخ ملفات EPUB الخالية من DRM، لذلك لن تضطر إلى تخزين جميع كتبك الإلكترونية عليها.

قارئ الكتب الإلكترونية Sol القابل للارتداء هو حاليًا فى مرحلة الطلب المسبق، ويبلغ سعره حاليًا 350 دولارا.