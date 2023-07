تكنولوجيا: تحديث تقويم جوجل يجلب تحسينات جديدة لمواقع العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد التقويم أحد أهم تطبيقات جوجل، إذ تساعد العديد من ميزاته على تتبع اجتماعات المستخدمين المجدولة، بالإضافة إلى سير العمل العام.

ومنذ جائحة COVID-19، ازدادت الحاجة إلى الأدوات التي من شأنها أن توفر للمستخدمين نفس المستوى من الإنتاجية أثناء العمل من أماكن مختلفة. يتمتع تقويم جوجل بميزة محددة منذ عام 2021 تمكن المستخدمين من تقديم معلومات حول المكان الذي يعملون منه مباشرةً في التطبيق. وعلى الرغم من قيام جوجل بتحسين هذه الميزة بشكل أكبر في العامين الماضيين، إلا أن هناك دائمًا مجال للتحسين.

يقدم آخر تحديث للتقويم ميزة جديدة لوظيفة مواقع العمل، والتي تسمح للمستخدمين بتعيين مواقع العمل في التقويم التي تشير إلى مكان عملهم في أجزاء معينة من اليوم. وحتى الآن، لا يمكنك تمييز سوى يوم واحد أو أكثر للإشارة إلى الفترة الزمنية التي ستقضيها في العمل من موقع محدد.

يجعل الخيار الجديد مواقع العمل أكثر دقة عند عكس مدى توفر المستخدم بناءً على الموقع الفعلي الذي يحدده، والذي يمكن أن يتغير على مدار اليوم.

ووفقًا لجوجل، فإن ميزة التقويم الجديدة متاحة بالفعل لأولئك الذين يستخدمون التطبيق، ولكن فقط إذا كنت مسجلاً في برنامج الإصدار السريع. بالنسبة للباقي، يجب أن تبدأ الميزة الجديدة في الظهور في 14 يوليو.

سيتم تمكين ميزة موقع العمل افتراضيًا (ما لم يتم تعطيلها من قبل المسؤول). ولبدء استخدام الخيار الجديد وتعيين موقع عمل ليوم فرعي، ما عليك سوى تحديد موقع العمل كنوع حدث في التقويم واختيار موقع وتعديل الوقت أو التاريخ أو التكرار بالنقر فوق عنصر الوقت.

من الجدير بالذكر أن هذا متاح لـ Google Workspace Business Standard و Business Plus و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Standard و Education Plus وEducation and Learning Upgrade و Nonprofits.

