شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة GBoard الجديدة.. يمكنها استرداد النص المحذوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على جلب زر "تراجع" جديد إلى لوحة مفاتيح Android الخاصة بها، والتي ستساعد المستخدمين على الكتابة بشكل أفضل عن طريق إضافة القدرة على إعادة النص المحذوف، وفقًا لأحد التقارير، ستحصل GBoard على زر "تراجع" جديد سيعمل بطريقة مشابهة لأنظمة تشغيل سطح المكتب، ويتم حاليًا اختبار الميزة وهي متوفرة في أحدث إصدار تجريبي من GBoard ، ولكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم طرحها للجمهور.

وتم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة 9to5Google، الميزة وفقًا للمطور rkbdi (التي تمت مشاركتها بواسطة Akos Paha) موجودة حاليًا في الإصدار التجريبي الجديد من GBoard، ولكن تم وضعها تحت علامة تعطيل، ويُقال أن الميزة تظهر في أزرار تجاوز سعة GBoard في الإعدادات، ولكن نظرًا لأن Google قامت مؤخرًا بتمكين القدرة على تخصيص ما يريد المستخدمون رؤيته في قائمة الفائض هذه، فيمكن رفع مستوى أعلى، مما يسهل الوصول إليه قليلاً، بالطبع، يمكن أن يظهر تنفيذها النهائي بشكل مختلف كثيرًا وبطريقة أكثر سهولة في الاستخدام ويمكن الوصول إليها، وفقاً لموقع gadgets360.

وبالنسبة لما يفعله، فإن الزر الجديد الموجود على لوحة المفاتيح الافتراضية كما هو الحال في أنظمة تشغيل سطح المكتب الأخرى سيسمح للمستخدمين بشكل أساسي بأداء وظيفة "Control + Z" أو "Command + Z"، والتي تؤدي بشكل أساسي إلى التراجع عن الأشياء ويمكنها إعادة النص المحذوف الذي تمت كتابته مؤخرًا في حقل نصي، مع قيام المستخدم ببساطة بالضغط على الزر "تراجع" من القائمة الكاملة، لإعادة النص الذي تمت كتابته مؤخرًا، ولكن تم حذفه بعد ذلك.