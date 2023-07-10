الجديد شديد .. هند القحطاني مشهورة سناب شات السعوديه تصعق متابعيها بملابسها في غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

فنون - ياسمين التهامي - انتشرت صورها بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره حيث قامت مشهوره سناب شات السعوديه هند القحطاني بعمل صدمه كبيره لمتابعيها وبالاعلان عن فيديو جديد لها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وظهرت هندي القحطاني وقف من خلال المقطع الفيديو بصور وملابس جريئه جدا ومكشوفه بطريقه كبيره جدا الجميع.

ونشرت السعوديه هند القحطاني مقطع فيديو تقوم بالاعلان الجديد عن التطبيق الذي سوف تقوم بعمله من اجل شات جماعيه يجمع النساء والرجال ويجمع بينهم قصص الحب والغرام وهو مفتوح للجميع ويتكلمون فيما بينهم بطريقه خاصه وفي غرفه دراسه خاصه ويمكنهم فعل اي شيء مع بعضهم البعض من داخل هذا التطبيق.

وبعد انتشار هذا الفيديو لمشهور سناب شات السعوديه هندي القحطاني تلاقت عده انتقادات حاده انتشار هذا المقطع على صفحه السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.