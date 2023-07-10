شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يتيح تسجيل الدخول إلى واتسآب ويب باستخدام رقم الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح واتساب ميزة لمختبري الإصدار التجريبي على Android مع دعم تسجيل الدخول إلى WhatsApp Web باستخدام رقم هاتف، ويتطلب النظام الأساسي حاليًا من المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هواتفهم الذكية من أجل تسجيل الدخول إلى إصدار الويب الخاص بخدمة الرسائل.

بعد تنزيل أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android ، يمكنك اختيار تسجيل الدخول على متصفحك باستخدام رقم هاتفك المحمول، وهي ميزة قد تكون مفيدة إذا كانت كاميرا هاتفك لا تعمل بشكل صحيح، ويقوم WhatsApp أيضًا بتطوير عوامل تصفية جديدة لتحسين فرز الدردشة على إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android.

تم رصدها بواسطة متعقب الميزات WABetaInfo في الإصدار 2.23.14 من WhatsApp beta لنظام Android ، ويمكن العثور على الميزة الجديدة من خلال الضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم تحديد الأجهزة المرتبطة> ربط جهاز والمصادقة باستخدام ماسح بصمة الهاتف - أو إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الخاصة بهاتفك، في الشاشة التالية، سترى ماسح رمز الاستجابة السريعة، إلى جانب خيار جديد موجود في الأسفل - اربطه برقم الهاتف بدلاً من ذلك.

يؤدي الضغط فوق الزر الجديد إلى عرض شاشة جديدة تطالب المستخدم بفتح WhatsApp Web والنقر فوق الارتباط برقم الهاتف، بعد إدخال رقم هاتفك، سترى رمزًا مكونًا من 8 أرقام يجب إدخاله في تطبيق WhatsApp على هاتفك لإكمال عملية ربط الجهاز، وفقاً لموقع Gadgets 360.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android يدعم فقط تسجيلات الدخول لأرقام الهاتف على واجهة الويب - ولا يدعم تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتف محمول على WhatsApp Desktop أو على أجهزة محمولة ثانوية، ولا توجد أي معلومات حول متى سيوسع WhatsApp هذه الوظيفة إلى تطبيقه على iOS ، أو عندما يتم طرح الميزة للمستخدمين على قناة التحديث المستقرة على Android.

وفي الوقت نفسه، اكتشف WABetaInfo أيضًا ميزة جديدة قيد التطوير تتيح لك تصفية الرسائل ببضع نقرات، بدلاً من علامات تبويب التنقل التي تم نقلها إلى أسفل تطبيق الدردشة، وأضاف WhatsApp عوامل تصفية جديدة مثل All و Unread و Personal و Business، وستسمح هذه المرشحات للمستخدمين بتجميع الدردشات المختلفة بناءً على ما إذا تم فتحها أو لا تزال غير مقروءة، وإدراج محادثات WhatsApp Business من خلال الضغط على أحد المرشحات الأربعة.