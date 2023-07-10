تكنولوجيا: أول التسريبات التي توضح تصميم هاتف Xiaomi 14 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في العمل على تطوير سلسلة هواتفها المميزة الجديدة Xiaomi 14، ولقد جاءت أول التسريبات اليوم لتقدم نظرة أولية على تصميم الإصدار الرئيسي.

تخطط شاومي لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 14 لاحقاً هذا العام، ولقد بدأت التسريبات في تسليط الأضواء على السلسلة القادمة للكشف عن المواصفات المتوقعة.

ومن المقرر أن تتضمن السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، وتوضح الصور المسربة لمخطط هاتف Xiaomi 14 التصميم المقرر لهذا الإصدار.

ولقد نشرت الصور المسربة عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo، ويؤكد مخطط هاتف Xiaomi 14 على تصميم مسطح في الشاشة، مع حواف فائقة النحافة، وثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

من جانب أخر تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم مربع بترتيب للكاميرة يحاكي هاتف Xiaomi 13 الحالي، إلا أن فتحات العدسات تظهر بحجم أكبر في الإصدار الجديد بشكل خاص في المستشعر الرئيسي وكاميرة telephoto.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، وفلاش LED، أيضاً تكشف صور مخطط الهاتف عن تصميم منحني في زوايا إطار الهاتف.

ولقد أوضحت تسريبات سابقة أن شاومي تدعم هاتف Xiaomi 14 بقدرة بطارية 4860 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، مع مستشعر 1.33 إنش، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

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