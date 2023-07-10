تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Redmi 12 في السوق الهندي في الأول من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن Redmi 12 في حدث يعقد في السوق الهندي في الأول من أغسطس.

كشف الإعلان التشويقي الخاص بهاتف Redmi 12 عن صور رسمية لهذا الإصدار، والتي تؤكد على أن تصميم الهاتف لن يختلف عن النموذج الذي أطلق في أسواق أخرى خلال الفترة الماضية، إلا أن تفاصيل مواصفات الهاتف قد تختلف في الإصدار الجديد.

ويتميز Redmi 12 بشاشة LCD بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة سطوع 550 nit، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي والذي يأتي مدمج في الزر الرئيسي، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G88، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم معايير IP53، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي Redmi 12 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 13 وواجهة MIUI 14.

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