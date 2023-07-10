شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض حركة المرور على تويتر مع ازدهار تطبيق Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن الأيام القليلة الماضية جيدة لتويتر وإيلون ماسك بعد إطلاق الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، تطبيق ثريدز المرتبط بإنستجرام، حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن حركة المرور على تويتر تتراجع.

ونشر المدير التنفيذي لشركة Cloudflare سلسلة رسائل مع رسم بياني ببيانات DNS تُظهر أن تويتر كان في دوامة هبوطية.

ومنذ بداية يوليو 2023 انخفضت حركة مرور المستخدمين على تويتر، وفي الأسبوع الأخير من شهر (يوليو) ، يبدو أن تويتر قد حقق أدنى أرقامه على الإطلاق في الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك.

وارتفعت عمليات تنزيل تطبيق Threads لتلامس 100 مليون عملية تنزيل وتبدو وكأنها منافس حقيقي لتويتر من حيث العروض.

وكشف تقرير صادر عن Sensor Tower أن الهنود قاموا بتنزيل تطبيق Thread أكثر في العالم. تكشف البيانات أن معظم التنزيلات في اليوم الأول جاءت من الهند.

حوالي 22% من إجمالي التنزيلات كانت من الهند ، تليها البرازيل والولايات المتحدة، اللتين تم تنزيلهما 16% و 14% على التوالي.

في اليوم الأول وفقًا للبيانات، كانت 25% من التنزيلات على نظام iOS بينما كانت 75% المتبقية على أندرويد.

يبدو أن التكامل مع إنستجرام قد ساعد بالتأكيد، طالما لديك حساب على إنستجرام، فلن تحتاج إلى حساب منفصل.

بمجرد تنزيل سلاسل الرسائل وفتحها، ستُظهر تلقائيًا مقبض إنستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول، ليست هناك حاجة لكلمة مرور طالما لديك إنستجرام على هاتفك وتم تسجيل دخولك.

وفي الوقت نفسه وضع تويتر قيودًا على المستخدمين على عدد التغريدات التي يمكنهم قراءتها في يوم واحد، قالت الشركة إن هذا كان لضمان عدم إجراء تجريف للبيانات من النظام الأساسي، ليس من الواضح ما إذا كان الحد لا يزال موجودًا أم لا.