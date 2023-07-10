شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير جديد لمستخدمى كروم من بعض التطبيقات الخطيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي مستخدمو جوجل كروم من حذف "التطبيقات السيئة" بحوالي 87 مليون عملية تنزيل تسرق تفاصيل بطاقة الائتمان، كذلك حذر خبراء الأمن مستخدمي جوجل كروم من بعض التطبيقات الخطيرة.

وإذا سبق لك تنزيل تطبيق أو ملحق كروم، فمن الجدير التحقق من متصفحك بحثًا عن العلامات الحمراء حسبما نقلت ذا صن.

وفقا لمدونة كاسبرسكي: " تم اكتشاف بضع عشرات من المكونات الإضافية الضارة في سوق كروم الإلكتروني (متجر ملحقات المتصفح الرسمي لـ جوجل كروم).

"أكثر هذه الإضافات شيوعًا تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالاً حوالي 87 مليون مرة."

اكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت التطبيقات.

وجد أولاً امتدادًا يسمى PDF Toolbox في متجر Google Chrome الإلكتروني وكان قلقًا بشأن سلوكه.

قاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 امتدادًا كذب بشأن الغرض منها ويمكن أن يعرض الأجهزة للخطر.

يقال إن التطبيقات كانت موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و 2022.

هذا يعني أن المستخدمين المطمئنين لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.

قامت جوجل منذ ذلك الحين بإزالة جميع الامتدادات من متجرها عبر الإنترنت.

يجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل الإزالة.

ذكرت المدونة: "كقاعدة عامة تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع.

"أي أنهم يرون تمامًا كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي."

يمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية وجمع بياناتك وقصفك بالإعلانات.

للبقاء في أمان أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات.

إذا كان لديك أي من التطبيقات التالية قم بحذفها.

ملحقات كروم المطلوب حذفها

Autoskip ليوتيوب

Soundboost

بلوك Adblock

سريع VPN

مساعد الحافظة

ماكسي ريفريشر

ترجمة سريعة

عرض EasyView Reader

صندوق أدوات PDF

إبسيلون Adblocker

المؤشرات الحرفية

الفابلوكر مانع الاعلانات

زووم بلس

أداة تنزيل الصور الأساسية

انقر فوق مؤشرات المرح

المؤشر المخصص A المؤشر

وضع الظلام المذهل

مغير اللون الأقصى ليوتيوب

تحديث تلقائي رائع

فينوس آدبلوك

Adblock التنين

وضع قارئ القراءة

مركز تحميل الصور

مخصص الخط

من السهل التراجع عن علامات التبويب المغلقة

مسجل الشاشة

OneCleaner

زر التكرار

ليب تنزيل الفيديو

اضغط على أداة تنزيل الصور

Qspeed Video Speed ​​Controller

هايبرفولوم

صورة في صورة خفيفة