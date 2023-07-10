شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير جديد لمستخدمى كروم من بعض التطبيقات الخطيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وإذا سبق لك تنزيل تطبيق أو ملحق كروم، فمن الجدير التحقق من متصفحك بحثًا عن العلامات الحمراء حسبما نقلت ذا صن.
"أكثر هذه الإضافات شيوعًا تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالاً حوالي 87 مليون مرة."
اكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت التطبيقات.
وجد أولاً امتدادًا يسمى PDF Toolbox في متجر Google Chrome الإلكتروني وكان قلقًا بشأن سلوكه.
قاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 امتدادًا كذب بشأن الغرض منها ويمكن أن يعرض الأجهزة للخطر.
يقال إن التطبيقات كانت موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و 2022.
هذا يعني أن المستخدمين المطمئنين لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.
قامت جوجل منذ ذلك الحين بإزالة جميع الامتدادات من متجرها عبر الإنترنت.
يجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل الإزالة.
ذكرت المدونة: "كقاعدة عامة تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع.
"أي أنهم يرون تمامًا كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي."
يمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية وجمع بياناتك وقصفك بالإعلانات.
للبقاء في أمان أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات.
إذا كان لديك أي من التطبيقات التالية قم بحذفها.
ملحقات كروم المطلوب حذفها
Autoskip ليوتيوب
Soundboost
بلوك Adblock
سريع VPN
مساعد الحافظة
ماكسي ريفريشر
ترجمة سريعة
عرض EasyView Reader
صندوق أدوات PDF
إبسيلون Adblocker
المؤشرات الحرفية
الفابلوكر مانع الاعلانات
زووم بلس
أداة تنزيل الصور الأساسية
انقر فوق مؤشرات المرح
المؤشر المخصص A المؤشر
وضع الظلام المذهل
مغير اللون الأقصى ليوتيوب
تحديث تلقائي رائع
فينوس آدبلوك
Adblock التنين
وضع قارئ القراءة
مركز تحميل الصور
مخصص الخط
من السهل التراجع عن علامات التبويب المغلقة
مسجل الشاشة
OneCleaner
زر التكرار
ليب تنزيل الفيديو
اضغط على أداة تنزيل الصور
Qspeed Video Speed Controller
هايبرفولوم
صورة في صورة خفيفة
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