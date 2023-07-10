تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A78 4G بمعالج Snapdragon 680

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo النقاب اليوم عن هاتف Oppo A78 4G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 680، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

يتميز هاتف Oppo A78 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تضم الشاشة ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Oppo A78 4G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويرتكز الهاتف على واجهة ColorOS 13.1 ونظام تشغيل Android 13.

ومن المقرر أن يتوفر Oppo A78 4G بألوان الأسود والأخضر، على أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجاب بايت بسعر 236 دولار.

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