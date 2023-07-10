تكنولوجيا: إعلانات تشويقية لهاتف Honor Magic V2 مع صور توضح آداء الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلانات تشويقية جديدة لهاتف Honor Magic V2 المرتقب مع نماذج لصور توضح آداء الكاميرة في هذا الإصدار.

تستعد شركة Honor لكشف النقاب عن هاتف Honor Magic V2 في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي سابق على أن هذا الإصدار يأتي بأنحف تصميم قدم في الهواتف القابلة للطي حتى الآن، لذا قد ينافس إصدار هواوي Mate X3.

ولقد تم مشاركة نماذج الصور عبر رئيس قسم الإنتاج في شركة Honor، وتوضح الصور كفاءة التصوير بكاميرة الهاتف.

من جانب أخر أكدت الإعلانات التشويقية التي جاءت حتى الآن على أن Magic V2 يأتي بأنحف وأخف تصميم في هذه الفئة، كما يشير الإعلان التشويقي الجديد إلى أن إصدار Honor المرتقب يتميز بوزن أخف من هاتف ابل iPhone 14 Pro Max المميز بوزن 240 جرام.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor Magic V2 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً قد تطلق الشركة إصدار Supreme برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة LTPO OLED مرنة بحجم 7.9 إنش، ودقة 2K، كما يضم الهاتف مستشعر Sony IMX800 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وينطلق بواجهة Magic OS 7، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





