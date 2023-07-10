شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية تتسبب بأزمة لخبراء الفضاء فى دراسة الكون.. أبرزها ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن رؤية آلاف الأقمار الصناعية ليلاً وهي تدور حول الكرة الأرضية، والعديد منها هناك لتحسين طريقة تواصلنا على الأرض، لكنها قد تتسبب بمشكلات تتعلق بدراسة الكون.

وعبر العلماء الذين يبحثون في أعماق الفضاء، عن مخاوفهم من أن هذه الأقمار الصناعية تتعدى على قدرتها على دراسة الكون.

كما أنهم قلقون من أن التنظيم لا يواكب زيادة حجم النشاط في الفضاء بحسب موقع ABC.

يقولون إن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة على الأنظمة التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ولأول مرة أظهرت الأبحاث أن كوكبة ستارلينك للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي جزء من قسم SpaceX في إيلون ماسك تتدخل في عملهم.

في دراسة نُشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، استخدم العلماء تلسكوبًا قويًا في هولندا لمراقبة 68 من أقمار سبيس إكس واكتشاف انبعاثات من الأقمار الصناعية تنجرف خارج النطاق المخصص لها في الفضاء.

يقول فيديريكو دي فرونو، المدير المشارك لمركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة وأحد مؤلفي الدراسة، إن هذا الاكتشاف مهم نظرًا للأعداد المتزايدة من الأقمار الصناعية التي تدور في السماء.

قال الدكتور دي فرونو: "سبب أهمية هذا هو الرقم".

"لنفترض أن هناك قمرًا صناعيًا في الفضاء يشع هذا النوع من الإشارات ، فهناك احتمال ضئيل جدًا أن يكون هذا القمر الصناعي في الشعاع في الموقع الرئيسي، للتلسكوب الخاص بك.