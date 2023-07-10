تكنولوجيا: نموذج هاتف Galaxy Z Flip5 يكشف عن فجوة بين الشاشة عند الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور مسربة حية عن نموذج لهاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي المرتقب من سامسونج، والتي تؤكد على وجود فجوة بين الشاشة عند الطي.

نشرت صور حيه لهاتف Galaxy Z Flip5 خلال الفترة الماضية، إلا أن الهاتف ظهر في حافظة حجبت بعض من تفاصيل تصميم الهاتف، واليوم تستعرض أحدث الصور الحية تفاصيل تصميم الهاتف من جميع الجهات.

كما كشف مقطع فيديو قصير نشر عبر “Leakspinner” عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي باللون الأسود.

كما أوضح مقطع الفيديو تصميم هاتف سامسونج الصدفي المرتقب عند إغلاق الشاشة، حيث مازالت الشاشة تتضمن فجوة عند الطي رغم الكثير من التفاصيل التي تشير إلى أن التصميم الجديدة لمفصل الشاشة بشكل القطرة يدعم خفض تجعد الشاشة عند الطي وأيضاً الفجوة الفاصلة عند إغلاق الهاتف.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن مفصل القطرة الجديد سيدعم مقاومة الغبار مع معايير IP58 لذا لن تؤثر الأتربة على آداء الهاتف، أيضاً لن تؤدي إلى الإضرار بالشاشة، وهي ترقية عن إصدار الشركة السابق الذي دعم مقاومة الماء فقط بمعايير IPX8.

أيضاً توضح الصور تصميم الشاشة الخارجية في هاتف Z Flip5 القابل للطي بنظرة أوضح، كما يظهر زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، على أن يدعم زر التشغيل ميزة إستشعار البصمة.

ويضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، كما تأتي فتحة SIM في الجانب الأيسر، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل أدق في المؤتمر المقرر عقده في 26 من يوليو.

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