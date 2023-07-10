تكنولوجيا: صور حية لهاتف Honor Magic V2 قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أول الصور الحية التي توضح تصميم Honor Magic V2 قبل الإعلان الرسمي خلال أيام.

رصدت الصور الحية الخاصة بهاتف Magic V2 اليوم على منصة Weibo، حيث يظهر الهاتف في الصور بتصميم جلدي باللون الأزرق، وأيضاً باللون الأسود.

أيضاً تستعرض الصور الحية تصميم الهاتف عند طي الشاشة، وتؤكد الصور الحية على التصميم النحيف للهاتف، مع الحواف النحيفة أيضاً في محيط الشاشة، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.

أيضاً تكشف الصور الحية عن إنحناء اللوحة الأمامية للهاتف إلى الإطار الأيمن من الهاتف، كما يظهر Magic V2 بتصميم قائق النحافة مقارنة بالهواتف المنافسة في الأسواق من نفس الفئة، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بوزن أقل من 240 جرام.

من جانب أخر تكشف الصور الحية عن بعض التفاصيل حول كاميرة هذا الإصدار، حيث من المقرر أن يضم مستشعر رئيسي بفتحة عدسات f/1.9 وبعد بؤري 25مم.

كما تشير التسريبات إلى أن الشاشة الرئيسية تتميز بتقنية LTPO AMOLED، مع معدل تحديث مرتفع وتعتيم PWM بمعدل مرتفع.

يذكر أن هاتف Honor Magic V2 يتوفر باثنان من النماذج على أن يضم النموذج الأول رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ويتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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