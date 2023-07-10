تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح التصميم المربع لساعة Honor Watch 4 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Honor في 12 من يوليو لكشف النقاب عن عدد من منتجات الشركة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ساعة Honor Watch 4 الذكية المقرر الإعلان عنها خلال الحدث.

تظهر ساعة Honor Watch 4 الذكية في أحدث التسريبات المصورة بتصميم مربع، ومن المقرر أن تكون أول إصدارات الشركة من الساعات الذكية المميزة بدعم شريحة eSim لإجراء الإتصالات الهاتفية مباشرة من الساعة.

وتؤكد الصور المسربة على التصميم المنحني لإطار الساعة الذكية مع تصميم يضم زر واحد في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

أيضاً تكشف الصور المسربة عن ألوان سوارة المعصم لساعة Honor Watch 4 الذكية حيث تتوفر بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض.

كما أكدت التفاصيل التي جاءت من Honor على أن الساعة الذكية تأتي بعمر بطارية يصل إلى 10 أيام من التشغيل، وهو عمر أطول للبطارية مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق التي تدعم من 5 إلى 7 أيام من التشغيل مع شريحة eSim.

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