شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads سيتيح قريبا للمستخدمين ميزة "الحذف التلقائى" للمنشورات والان مع تفاصيل الخبر
والآن، قال آدم موسيري، رئيس انستجرام، ردًا على طلب ميزة يتعلق بحذف المنشورات تلقائيًا بعد 90 يوما، "كنت أفكر في 30 ولكن اجعلها اختيار المستخدم، ولكن ربما 90 إذا كان ذلك أفضل ..." بمجرد أن تصبح الميزة عند طرح تطبيق Threads، سيحذف تطبيق Threads تلقائيًا المشاركات بعد 90 يومًا.
على جانب أخر شهد Twitter بعض التغييرات الجذرية منذ تولى Elon Musk منصبه في أكتوبر 2022، فقد كانت هناك عمليات تسريح للعمال، وإدخال خدمة اشتراك جديدة تمامًا، وبعض التغييرات الأخرى التي ربما لم تسر بشكل جيد مع بعض المستخدمين.
ويأتي Threads كبديل Twitter مع قاعدة مستخدمين جاهزة على انستجرام، فأنت لست بحاجة إلى فتح حساب على Threads طالما لديك حساب على انستجرام، ويبدو أن عملية التسجيل، والمظهر المماثل والوجه لـ انستجرام، والقيام بما يمكنك القيام به على Twitter قد دفع تنزيلات تطبيق Thread.
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