شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads سيتيح قريبا للمستخدمين ميزة "الحذف التلقائى" للمنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أطلق الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج تطبيق Thread في 6 يوليو، قام تويتر بإجراء بعض التغييرات حيث قامت الشركة بإزالة قيود تسجيل الدخول بهدوء لمشاهدة التغريدات.

والآن، قال آدم موسيري، رئيس انستجرام، ردًا على طلب ميزة يتعلق بحذف المنشورات تلقائيًا بعد 90 يوما، "كنت أفكر في 30 ولكن اجعلها اختيار المستخدم، ولكن ربما 90 إذا كان ذلك أفضل ..." بمجرد أن تصبح الميزة عند طرح تطبيق Threads، سيحذف تطبيق Threads تلقائيًا المشاركات بعد 90 يومًا.

على جانب أخر شهد Twitter بعض التغييرات الجذرية منذ تولى Elon Musk منصبه في أكتوبر 2022، فقد كانت هناك عمليات تسريح للعمال، وإدخال خدمة اشتراك جديدة تمامًا، وبعض التغييرات الأخرى التي ربما لم تسر بشكل جيد مع بعض المستخدمين.

ويأتي Threads كبديل Twitter مع قاعدة مستخدمين جاهزة على انستجرام، فأنت لست بحاجة إلى فتح حساب على Threads طالما لديك حساب على انستجرام، ويبدو أن عملية التسجيل، والمظهر المماثل والوجه لـ انستجرام، والقيام بما يمكنك القيام به على Twitter قد دفع تنزيلات تطبيق Thread.

وبالمناسبة، أوضحت Threads أنها لا تريد استبدال Twitter بأي شكل من الأشكال، حيث قال موسيري في سلسلة رسائل، "الهدف ليس استبدال تويتر، والهدف من ذلك هو إنشاء ساحة عامة للمجتمعات على انستجرام التي لم تتبنى موقع Twitter حقًا ولمجتمعات على Twitter (ومنصات أخرى) المهتمة بمكان أقل غضبًا للمحادثات، ولكن ليس كل Twitter. "