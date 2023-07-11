شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: العثور على تطبيقين على متجر أندرويد ترسلان بيانات المستخدمين للصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع TOI الهندي التقني، أن تقرير صادر عن شركة الأبحاث الأمنية Pradeo، زعم أن تطبيقين تم تحميلهما أكثر من 1.5 مليون عملية تنزيل يرسلان بيانات المستخدم إلى الصين.
ما هما التطبيقان؟
وفي منشور بالمدونة، قال براديو إن كلا التطبيقين من نفس المطور، "يمثلان تطبيقات إدارة الملفات ويتميزان بسلوكيات ضارة مماثلة" التطبيقات المعنية هي “File Recovery & Data Recovery” و “File Manager”.
كيف "تجسس" التطبيقات على المستخدمين؟
ما هو نوع البيانات التي جمعتها هذه التطبيقات؟
وقام Pradeo بتنبيه جوجل بشأن هذه التطبيقات ولكنها لا تزال موجودة في متجر Play، ويُنصح المستخدمون بحذفها إذا قاموا بتثبيتها، ومع ذلك، وفقًا للمدونة، لا يمكن إلغاء تثبيت هذه التطبيقات بسهولة، "يستخدم كلا البرنامجين الضارين هذه التقنية لجعل عملية إزالة التثبيت أكثر صعوبة، لحذفها، يحتاج المستخدمون إلى الذهاب إلى قائمة التطبيقات في الإعدادات، "بحسب براديو.
وأيضًا، لدى Pradeo ثلاث نصائح أمنية لتنزيل التطبيقات:
- لا تقم بتنزيل التطبيقات التي ليس لها أي مراجعات بينما آلاف المستخدمين.
- قراءة المراجعات عندما يكون هناك أي منها، فهي عادة ما تعكس طبيعة التطبيقات الحقيقية.
- اقرأ الأذونات بعناية قبل قبولها دائمًا.
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