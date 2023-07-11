شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو Pixel 6 وPixel 7 يمكنهم تعطيل شبكة 5G للحصول على بطارية تدوم أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم عدد مستخدمي الهواتف الذكية سعداء حقًا بعمر بطاريتهم؟ من بين الهواتف الرئيسية الأكثر شعبية المعروضة في جميع أنحاء العالم ، ربما يشعر مستخدمو iPhone 14 Pro Max وSamsung Galaxy S23 Urtla بالرضا إلى حد ما، وقد قامت Ookla، الشركة التي تقف وراء تطبيق Speedtest، بفحص الموقف مؤخرًا وتوصلت إلى بعض الاستنتاجات حول استنزاف بطارية الهاتف الذكي.

وبحسب موقع phonearena الهندي، فتقول Ookla أن الهواتف المتصلة بشبكات 5G عادةً ما تنفد من طاقة البطارية قبل تلك التي لا تزال تستخدم 4G LTE فقط، ويبدو هذا منطقي، حيث إن مستخدمي الهواتف الذكية الذين يصلون إلى شبكات 5G يعانون من استنزاف بطارية أعلى من أولئك الذين يستخدمون 4G LTE بنسبة تتراوح بين 6% و11%، اعتمادًا على النظام الموجود على الشريحة في أجهزتهم.

وإذا كنت من مستخدمي أندرويد، فإن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 المستخدمة في Galaxy S23 Urtla، هي أكثر الشرائح كفاءة مع أقل استنزاف للبطارية بناءً على اختبار Ookla، فتحتوي الشريحة على استنزاف للبطارية بنسبة 31% للمستخدمين على 5G و25% للمستخدمين على شبكة 4G LTE.

وتشير Ookla إلى أنه لا يبدو أن هناك أي تحسن في استنزاف البطارية بين شبكات 4G و 5G بمرور الوقت، لكن الشرائح الرئيسية تتحسن، فعلى سبيل المثال، تشير Ookla إلى أن MediaTek Dimensity 9200 لديها استنزاف للبطارية بنسبة 34% على اتصال 5G مقارنة باستنزاف بنسبة 45% مع الجيل السابق Dimensity 9000.

وتقول Ookla أن مستخدمي الهواتف الذكية الذين يتطلعون إلى إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل 5G على هواتفهم واستخدام اتصال 4G فقط يمكن أن يحصلوا على نفس عمر البطارية من خلال الترقية إلى إصدار 5G أحدث.

لذلك إذا كنت تمتلك هاتف Pixel 6 ، فراجع المخطط، ولاحظ كيف يوجد فرق كبير بين استخدام 4G و 5G مع شريحة Tensor من الجيل الأول، حيث كان لدى الشركة هذه استنزاف 40 ٪ للبطارية على 5G و29 ٪ استنزاف على 4G.

ويمكن لمستخدمي Pixel 6 الحفاظ على عمر البطارية من خلال تعطيل شبكة الجيل الخامس، حيث يحتوي Tensor 2 على خط Pixel 7 على أرقام محسّنة قليلاً فقط مع استنزاف 28 ٪ على 4G و39 ٪ استنزاف على 5G. في كلتا الحالتين، قد تستمتع أكثر بهاتف Pixel 6 أو 7 Series بإيقاف تشغيل 5G.