شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استخدام جوجل للألمنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ خطر على هواتف Pixel Fold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر خلال الأسبوع الماضي أول فيديو من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب لهاتف Pixel Fold، والذي أظهر مدى سهولة ثني الجهاز، وعلى ما يبدو، فإن الشاشة الداخلية عرضة للخدش بأظافر الأصابع والمفاتيح والعملات المعدنية بسبب السطح البلاستيكي الواقي.

لكن هذا كان أول فيديو لـ JerryRigEverything عن المتانة، والآن، أصدر Zack Nelson المراجع التقني فيديو جديد لتفكيك هاتف Pixel Fold، ويظهر لنا الفيديو أن جوجل قد اتخذت منعطفًا خاطئًا مع أول جهاز قابل للطي.

أحد أسباب طي Pixel Fold بسهولة له علاقة بالمواد التي استخدمتها جوجل في بناء إطار Pixel Fold، فبدلاً من استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ، لجأت جوجل إلى الألومنيوم لجعل Pixel Fold نحيفًا قدر الإمكان، وربما نجحت جوجل في جعل الجهاز انحف من الأجهزة القابلة للطي الأخرى، لكن الألومنيوم أسهل في الانحناء.

ويشير الفيديو أيضًا إلى أن العزل المائي على Pixel Fold يختلف عن ما تستخدمه سامسونج في Galaxy Z Fold 4. فبينما تستخدم سامسونج حشوًا مطاطيًا لعزل Galaxy Z Fold 4، تستخدم جوجل مادة بلاستيكية صلبة يمكن أن تتعرض للكسر، وبمجرد أن يتشقق، يتلاشى مستوى الحماية من الماء بسرعة، ويقول زاك نيلسون صاحب هذة القناة، إنه يعتقد أن نظام العزل المائي من سامسونج أفضل لأنه يدوم لفترة أطول.

وقام نيلسون بتفكيك الشاشة الداخلية، وبمجرد إزالة الغطاء المرن من الشاشة الداخلية ذات حجم 7.6 بوصة، أشار إلى الشرائح المعدنية التي تم رصدها أيضًا على شاشة Pixel Fold 4 الداخلية مقاس 7.6 بوصة والتي تُستخدم لتقوية التجعد، وهذا يعتبر شيء إيجابي لجوجل.

مع ملاحظة أن سعر Pixel Fold (1800 دولار) هو نفس سعر Galaxy Z Fold 4 مما يجعل الأمر أكثر إثارة للدهشة في مدى سهولة استسلام Pixel Fold للضغط بينما قاوم Galaxy Z Fold 4 محاولات نيلسون لوضع الطي في Galaxy Z Fold 4، كما يوضح سبب تسمية Samsung لـ Galaxy Z Fold 4 بأنه "غير قابل للكسر".