شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة OLED فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع gizmochina التقني، فمن خلال دمج شاشة OLED، تهدف أبل إلى فتح مجموعة من المزايا لمجموعة iPad Pro، حيث توفر شاشات OLED مستويات سوداء لا تشوبها شائبة، وتحكم في الإضاءة لكل بكسل ، وتباين استثنائي وإمكانيات HDR، وبالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه الشاشات بكفاءتها في استهلاك الطاقة، في حين أن تضمين تقنية LTPO من شأنه تمكين تعديلات معدل تحديث العرض الديناميكي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.
وبينما تثير الأخبار عشاق iPad ، يشير التقرير إلى تأخيرات محتملة لأجهزة MacBooks المزودة بشاشات OLED، كانت الشائعات السابقة قد اقترحت إطلاق 2024 لأجهزة MacBooks المجهزة بتقنية OLE، ومع ذلك، وفقًا لأحدث المعلومات ، من المتوقع أن تواجه هذه النماذج تأجيلات كبيرة ومن المتوقع الآن طرحها لأول مرة في عام 2027.
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