شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة OLED فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الأبحاث Omdia، أنه من المقرر أن تقدم أبل جهاز iPad Pro بشاشة OLED في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل بحجمين للشاشة، حيث يقال إن طرازي iPad Pro مقاس 11 بوصة و13 بوصة في طريقهما لدمج لوحات OLED (LTPO)، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذه الأجهزة في الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب موقع gizmochina التقني، فمن خلال دمج شاشة OLED، تهدف أبل إلى فتح مجموعة من المزايا لمجموعة iPad Pro، حيث توفر شاشات OLED مستويات سوداء لا تشوبها شائبة، وتحكم في الإضاءة لكل بكسل ، وتباين استثنائي وإمكانيات HDR، وبالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه الشاشات بكفاءتها في استهلاك الطاقة، في حين أن تضمين تقنية LTPO من شأنه تمكين تعديلات معدل تحديث العرض الديناميكي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

ويمثل الانتقال إلى OLED ترقية كبيرة من استخدام أبل الحالي للوحات Mini LED LCD في سلسلة iPad Pro، وكشركة معروفة بالتزامها بجودة العرض، يُظهر انتقال أبل إلى OLED تفانيها في تقديم تجارب بصرية فائقة.

وبينما تثير الأخبار عشاق iPad ، يشير التقرير إلى تأخيرات محتملة لأجهزة MacBooks المزودة بشاشات OLED، كانت الشائعات السابقة قد اقترحت إطلاق 2024 لأجهزة MacBooks المجهزة بتقنية OLE، ومع ذلك، وفقًا لأحدث المعلومات ، من المتوقع أن تواجه هذه النماذج تأجيلات كبيرة ومن المتوقع الآن طرحها لأول مرة في عام 2027.