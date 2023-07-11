شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر روبوت الدردشة الطبى بالذكاء الاصطناعى فى بعض المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Google تختبر بالفعل تقنية الدردشة Med-PaLM 2 AI في Mayo Clinic والمستشفيات الأخرى، حيث يعتمد على نموذج اللغة الكبيرة PaLM 2 للشركة (LLM) الذي يدعم Bard ، منافس Google ChatGPT - وتم إطلاقه قبل أشهر فقط في Google I / O.

وعلى عكس النموذج الأساسي، تم تدريب Med-PaLM-2 على الأسئلة والإجابات من امتحانات الترخيص الطبي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة منسقة من عروض الخبراء الطبيين، وهذا يمنحها خبرة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالصحة، ويمكنها أيضًا القيام بمهام كثيفة العمالة مثل تلخيص المستندات وتنظيم بيانات البحث، وفقًا للتقرير.

خلال مؤتمر I / O ، أصدرت Google ورقة توضح بالتفصيل عملها على Med-PaLM2، وعلى الجانب الإيجابي ، أظهر ميزات مثل "التوافق مع الإجماع الطبي"، والقدرة على التفكير، وحتى القدرة على توليد الإجابات التي فضلها المستجيبون على الاستجابات التي يولدها الطبيب، بشكل أكثر سلبية، أظهر نفس مشاكل الدقة التي رأيناها في نماذج Chat AI الأخرى.

تقوم Microsoft أيضًا بتطوير تقنية الدردشة الطبية بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى ChatGPT من OpenAI ، بعد أن تعاونت مع شركة برامج الرعاية الصحية Epic، كما تعمل Google أيضًا على استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتشخيص بالموجات فوق الصوتية وعلاج السرطان، كما كشفت في مارس، وعدت كلتا الشركتين بالحفاظ على سرية معلومات المرضى، قائلة إنهما لا تدربان نماذجهما على بيانات المرضى، في الشهر الماضي، أعربت Microsoft عن قلقها بشأن تقنية ChatGPT التي يستخدمها الأطباء لتحسين الاتصالات مع المرضى.

في رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها وول ستريت جورنال، قالت Google إنها تعتقد أن النموذج المحدث "يمكن أن يكون ذا قيمة هائلة في البلدان التي لديها وصول محدود إلى الأطباء" ومع ذلك، فقد اعترفت Google بأن التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى.

قال جريج كورادو، كبير مديري الأبحاث في Google: "لا أشعر أن هذا النوع من التكنولوجيا ما زال في مكان أريده في رحلة الرعاية الصحية لعائلتي"، ومع ذلك، أضاف أن التكنولوجيا "تأخذ مكانًا في مجال الرعاية الصحية حيث يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا ويوسعها بمقدار 10 أضعاف".