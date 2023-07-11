شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعديل الرسائل على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب مؤخرًا القدرة على تحرير الرسائل بالإضافة إلى ميزات مثل خيار السماح لك بقفل الدردشات الشخصية ألفائقة وتسجيل الدخول إلى واتساب على هواتف متعددة.

ويتيح - زر التحرير- لمستخدمى واتساب إجراء تغييرات على رسالة، ولكن هناك حد زمنى معين ولا يمكن تحرير الميزة فى أى وقت.

سواء كان خطأ مطبعى أو كلمة فى غير محلها أو عبارة غير مفهومة، فإن القدرة على إجراء التصحيحات يمكن أن تنقذ المستخدمين من الإحراج أو سوء ألفهم.

الميزة متاحة للجميع ويمكن رؤيتها على الفور، إذا لم تكن تستخدم أحدث إصدار من واتساب، فلن تتلقى الرسالة المعدلة وسيضع النظام الأساسى إشعارًا بذلك، وبالتإلى سيُطلب منك تحديث التطبيق لرؤية الرسائل المحررة.

هذه الميزة أفضل من استخدام خيار الحذف لأنه يمكن للأشخاص تصحيح بعض الأخطاء بسرعة بدلاً من إزالة الرسالة بأكملها وكتابتها مرة أخرى.

ويمكن للمرء دائمًا اختيار حذف رسالة حيث يقدم واتساب كلا الخيارين للمستخدم.





إليك كيفية تعديل رسالة بسرعة على التطبيق:

ميزة تحرير واتساب: كيفية تحرير الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى أى دردشة.

الخطوة 2: فقط اضغط مطولاً على الرسالة التى أرسلتها بالخطأ.

الخطوة 3: ستحصل على خيار تحرير الرسالة، والذى تحتاج إلى النقر فوقه لتغيير النص.

ما الذى يجب مراعاته؟

ضع فى اعتبارك أن منصة المراسلة ستمنحك نافذة مدتها 15 دقيقة فقط للسماح لك بتعديل رسالتك.

بعد ذلك لن يكون لديك أى خيار لإجراء تغييرات وسيتعين عليك حذف الرسالة إذا ارتكبت خطأً فى النص بطريق الخطأ.

من المهم أيضًا أن تضع فى اعتبارك أن تحرير رسالة لن يرسل إشعار دردشة جديدًا إلى الأشخاص الموجودين فى الدردشة، مما يعنى بشكل أساسى أن المستلم لن يعرف ما إذا كنت قد قمت بتغيير أو تحرير رسالة ما لم تفعل ذلك بسرعة.

ويوفر لك نظام المراسلة القدرة على تحرير الصور أو مقاطع ألفيديو أو أنواع الوسائط أو التسميات التوضيحية الأخرى، والميزة متاحة لكل من مستخدمى iOS وAndroid.