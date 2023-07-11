شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنستجرام يختبر ميزة Live Activities على iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل ميزة "الأنشطة المباشرة" عندما أطلقت iOS 16، وبهذا ، أضافت العديد من التطبيقات ميزات الأنشطة المباشرة إلى نظامها الأساسي، والآن يقال إن انستجرام يختبر ميزة Live Activities أو الأنشطة المباشرة لأجهزة iOS الخاصة به.

كيف تعمل ميزة الأنشطة الحيةتعرض ميزة الأنشطة المباشرة معلومات في الوقت الفعلي على شاشة القفل في Dynamic Island على أجهزة iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max، والآن ، يستفيد Instagram من هذه الميزة لإظهار تقدم التحميل في الخلفية للمستخدمين عند إغلاق التطبيق.

وكما ذكر موقع 9to5Mac، يعرض Instagram الآن الأنشطة المباشرة عند إغلاق التطبيق أثناء تحميل صورة أو مقطع فيديو جديد، وبهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين التأكد من أن التحميل يعمل دون الحاجة إلى التحقق من تطبيق Instagram مرة أخرى بعد إغلاقه.



وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الأنشطة المباشرة على Instagram على كل من شاشة القفل والجزيرة الديناميكية، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين رؤية معاينة صغيرة للمحتوى الجاري تحميله، جنبًا إلى جنب مع تقدم التحميل.

وبينما لم يكشف Instagram رسميًا عن دعم الأنشطة المباشرة بعد، فإن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمين محددين. ومن ثم، فمن المتوقع أن تختبر الشركة الميزة قبل طرحها على الجميع.

أوبر تعيد تصميم التطبيق بميزة الأنشطة الحيةفي وقت سابق من هذا العام، أضافت Uber الأنشطة المباشرة على إصدار iOS من التطبيق، من خلال الأنشطة المباشرة على شاشة القفل، يمكن للركاب بسهولة تتبع التقدم المباشر لركوبهم وتلقي التحديثات الهامة مثل تفاصيل السيارة وأحدث معلومات ETA وحالة الرحلة - كل ذلك على شاشة القفل دون فتح التطبيق.