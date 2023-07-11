شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Evernote تعلن عن تسريح موظفين وتحول عملياتها إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت Evernote بتسريح غالبية موظفيها المقيمين في الولايات المتحدة وتشيلي، وكجزء من عمليات التسريح ، تنقل الشركة الأم Bending Spoons ومقرها إيطاليا عمليات Evernote إلى أوروبا.

ووفقًا لتقرير صادر عن Techcrunch ، استحوذت Bending Spoons على Evernote في نوفمبر 2022 ، وفي ذلك الوقت، نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة Evernote قوله إن الصفقة ستساعد الشركة في العمل على بناء ميزات جديدة، باستخدام خبرة التطبيقات المثبتة ومجموعة واسعة من Bending Spoons التقنيات المسجلة الملكية".

وأضاف التقرير أن الشركة خفضت 129 موظفًا في فبراير ، حيث قال ممثل Bending Spoons إن طبيعة الشركة غير المربحة "غير مستدامة على المدى الطويل".

قال فرانشيسكو باتارنيلو ، الرئيس التنفيذي لشركة Evernote ، في منشور بالمدونة الرسمية للشركة :

"في 23 يونيو، أعلنا لموظفي Evernote أنه سيتم نقل معظم عملياتنا إلى أوروبا ، موطن شركتنا الأم Bending Spoons. نحن نتخذ هذه الخطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من العلامة التجارية لصاحب عمل Bending Spoons ، والتي تعتبر قوية للغاية في أوروبا.

ولسوء الحظ ، تطلب هذا الانتقال تسريح معظم موظفينا المقيمين في تشيلي والولايات المتحدة ، وفي 5 يوليو تم الاتصال بالتسريح. نحن ملتزمون بدعم المتأثرين بحزمة فصل كبيرة. في معظم الحالات ، تتضمن هذه الحزمة 16 أسبوعًا من الراتب ، وما يصل إلى عام واحد من تغطية التأمين الصحي ، ومكافأة أداء مدفوعة بشكل تناسبي كما لو أن أهداف الأداء في نهاية العام قد تحققت بالفعل. نحن نقدم أيضًا دعمًا إضافيًا للمحتاجين ، مثل الأفراد المتأثرين الذين يحملون تأشيرة.

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ن خططنا الخاصة بـ Evernote طموحة كما كانت دائمًا: من الآن فصاعدًا ، سيستمر فريق متخصص (ومتنامي) مقره في أوروبا في تولي ملكية منتج Evernote. سيكون هذا الفريق في وضع مثالي للاستفادة من الخبرة الواسعة وقوة القوة العاملة التي تزيد عن 400 في Bending Spoons ، حيث عمل الكثير منهم على Evernote بدوام كامل منذ الاستحواذ، نحن ممتنون للغاية لجهود والتزام جميع زملائنا المغادرين ، ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل ".