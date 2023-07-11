انت الان تتابع خبر كم سنة انقضت على أول منشور في فيسبوك وأول فيديو على يوتيوب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مع تعاظم تأثيرها على الأشخاص يوماً بعد يوم.. إليك أقدم المنشورات على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي:
اول منشور على منصة ثريدز: 5 أيام أول تغريدة على تويتر: 17 سنة
أول فيديو على يوتيوب: 18 سنة
أول منشور على فيسبوك: 19 سنة
أول بحث على غوغل: 24 سنة
أول طلب سيارة أجرة عبرUber : 24 سنة
أول هاتف ذكي: 31 سنة
أول محرك بحث : 33 سنة
أول هاتف محمول : 50 سنة
أول رسالة عبر البريد الالكتروني : 52 سنة
اول منشور على منصة ثريدز: 5 أيام
أول محادثة على ChatGPT: 7 أشهر
أول فيديو على TikTok: 6 سنوات
أول فيديو على يوتيوب: 18 سنة
أول منشور على فيسبوك: 19 سنة
أول بحث على غوغل: 24 سنة
أول طلب سيارة أجرة عبرUber : 24 سنة
أول هاتف ذكي: 31 سنة
أول محرك بحث : 33 سنة
أول هاتف محمول : 50 سنة
أول رسالة عبر البريد الالكتروني : 52 سنة