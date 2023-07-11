شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون جديد قد يمنح الحكومة الامريكية سلطات جديدة لحظر TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي شارك في رعاية التشريع، إن المشرعين الأمريكيين يفكرون في إجراء تغييرات لمعالجة المخاوف بشأن مشروع قانون يمنح إدارة بايدن سلطات جديدة لحظر TikTok المملوكة للصينيين.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر لرويترز إن الضغط العنيف من قبل تطبيق الفيديو القصير TikTok المملوك لشركة ByteDance ضد قانون التقييد "أبطأ قليلاً من زخمنا" بعد طرحه في مارس، وفقاً لموقع gadgets360.

وأضاف وارنر إن المشرعين لديهم "اقتراح بشأن سلسلة من التعديلات لتوضيحها بشكل واضح" ومعالجة الانتقادات، بما في ذلك إمكانية تأثر الأفراد الأمريكيين أو أن مشروع القانون يمثل توسعًا واسعًا لسلطة الحكومة.

وقال وارنر: "يمكننا الاهتمام بهذه المخاوف بطريقة عادلة".

وسوف يمنح التشريع الذي أقره البيت الأبيض وزارة التجارة سلطة جديدة لمراجعة وحظر ومعالجة مجموعة من المعاملات التي تنطوي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجنبية التي تشكل مخاطر على الأمن القومي.

قال وارنر: "سأمنح TikTok هذا - لقد أنفقوا 100 مليون دولار في الضغط وأبطأوا قليلاً من زخمنا"، مضيفًا أنه في البداية بدا أنه سيكون "من السهل جدًا" الموافقة على الفاتورة .

لم ترد TikTok على الفور على طلب للتعليق على تقييم Warner للضغط الذي تمارسه.

وطالبت إدارة بايدن في مارس آذار مالكي TikTok الصينيين بالتخلي عن حصصهم أو مواجهة حظر أمريكي، ومنعت المحاكم الأمريكية محاولات الرئيس دونالد ترامب في عام 2020 لحظر TikTok.

قال وارنر إن هناك الكثير من المحادثات حول مشروع القانون، مضيفًا أنه يمكن إرفاقه بمشروع قانون دفاع سنوي أو قد يكون جزءًا من مشروع قانون متعلق بالصين يريده الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

قال وارنر: "كانت هناك ثلاثة أو أربعة تطبيقات أخرى خاضعة للسيطرة الصينية، لذا فنحن بحاجة إلى عملية قائمة على قواعد عادلة للتعامل مع هذا بدلاً من نوع من الأساس لمرة واحدة".

تقولTikTok ، التي يستخدمها أكثر من 150 مليون أمريكي، إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة وترفض مزاعم التجسس.

تحارب الشركة حظرًا من ولاية مونتانا من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، وحدد قاضٍ جلسة استماع في 12 أكتوبر بناءً على طلب TikTok.