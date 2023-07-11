تكنولوجيا: سماعة Huawei FreeBuds SE 2 اللاسلكية تنطلق بعمر شحن 40 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي سماعة Huawei FreeBuds SE 2 اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.3، وعمر شحن يصل إلى 40 ساعة من التشغيل، وسعر 25 دولار.

تتميز سماعة FreeBuds SE 2 اللاسلكية بتصميم أنيق وصغير الحجم داخل الأذن لدعم المستخدم بتجربة مريحة لإرتداء السماعة لساعات طويلة، كما تتميز السماعة بوزن خفيف 3.8 جرام.

أيضاً تنطلق السماعة اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.3، مع أعلى إستقرار في الصوتيات، وإستجابة سريعة، كما تدعم إستهلاك أقل للطاقة.

وتتميز السماعة اللاسلكية بميزة الإقتران السلس والسريع مع أجهزة الشركة بشكل خاص، حيث سيتم الإقتران بشكل تلقائي مع أن يتم فتح حافظة الشحن.

أيضاً عند وضع سماعة FreeBuds SE 2 بالقرب من هاتف هواوي سيظهر إشعار تلقائي على شاشة الهاتف للإقتران السلس مع السماعة.

وتأتي سماعة FreeBuds SE 2 بشكل مستقل بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات، بينما يصل عمر الشحن إلى 40 ساعة مع الحافظة.

كما تتميز السماعة بدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن 3ساعات من التشغيل.

أيضاً تم دمج السماعة في تطبيق Huawei Smart Life المخصص للأجهزة القابلة للإرتداء، لتعزيز تجربة الإستماع عبر السماعة، كما يدعم التطبيق مراقبة حالة البطارية في السماعة والحافظة، ومن المقرر أن تتوفر سماعة FreeBuds SE 2 بسعر 25 دولار.

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